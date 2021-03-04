日本桌球天后福原愛與江宏傑驚傳婚變，女方還遭直擊在橫濱與一位高帥男約會，且早在1月就已經提離婚，四年婚姻岌岌可危，消息一出立刻震驚台日兩地，掀起網友熱烈討論，就有網友好奇，日本是很大男人主義的國家，「福原愛在日本還混得下去嗎？」

該名網友日前在PTT發問，由於日本是大男人主義的國家，以往的經驗都是只要藝人出軌，男方會比以前還要紅，女方卻會面臨事業一落千丈，甚至要引退的情況，「所以福原愛在日本還混得下去嗎？還是嫁給台灣人就大丈夫（沒關係）？」

網友質疑福原愛在日本的形象會大受影響。(圖/翻攝自PTT)

貼文曝光後，不少網友都直言，「日本女方不倫的話很傷，看新聞評論一面倒啊」、「就因為是國民小愛～名聲啊～應該是GG…」、「自己的國籍自己罵」、「日本新聞頭條下面的日本人都在罵福原愛…」、「通常出軌方都比較慘」、「只要外遇的是女方，一定被噴到歪掉」、「剛去看了一下，最新過夜篇日風向開始駡福原了」。

然而也有網友認為，福原愛受到日本人擁戴，不僅知名度，連收入都高於江宏傑，當初結婚時還被日媒形容為格差婚，「可以吧！國民小愛，日本人應該也會護短」、「日本人一定把錯算給江啊」、「日本人反而會滿心歡喜，台男一定會在日本黑到發亮了」、「日本人當初都覺得她是下嫁，除了外貌讓他們沒話說」，意外引起熱議。

(中時新聞網)