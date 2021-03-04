日前大谷翔平擔任投手時狂飆161公里火球，如今他再用球棒告訴大家他要以「二刀流」回歸，在今日天使對上遊騎兵隊的熱身賽中，大谷擔任第二棒、指定打擊，第5局敲出一發「怪物全壘打」，距離達到468英尺，球飛過中外野的「打者之眼」高牆，直接掉在球場外，這也是他今年熱身賽首轟，助天使6比2贏球。

天使春訓基地的外野有一道綠色高牆，高達30呎(約9.1公尺)，被暱稱為「打者之眼」，今日大谷翔平在5局下開轟，這發全壘打直接扛出高牆外，連外野手都放棄追逐而停下，根據數據，這顆球飛行距離為468英尺，擊球飛行初速107英里。

「這讓我有更多信心了，不僅是打擊，還有站在打擊區和正面對決投手所看球的軌跡，我認為還有進步的空間，不過現在感覺真的很棒。」大谷翔平日前才在實戰練習中飆出161公里火球，自從他2018年接受手肘韌帶置換手術後，終於要完全傷癒復出，球隊與球迷們都昂首期盼。

天使隊總教練麥登（Joe Maddon）則說，「在練習時也會看到大谷敲這種全壘打，他的平衡感和整體揮擊都更好了，過去他對這種偏高速球打不好，但現在較能掌握了，心理、身體都處於很好的狀態。」

(中時 )