《基金》富邦富時越南ETF基金 准募 09:432021/03/04 時報資訊 林資傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金管會證期局表示，核准富邦投信申報募集「富邦富時越南ETF證券投資信託基金」，總面額新台幣100億元整，應於核准後6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣2億元。 證期局指出，「富邦富時越南ETF證券投資信託基金」由新光銀擔任基金保管機構，為開放式指數股票型基金（ETF），以追蹤「富時越南30指數」（FTSE Vietnam 30 Index）的績效表現，做為基金投資組合管理目標。 金銀銅齊揚 ETF跟賺 台股上周大失血 選股成關鍵 (時報資訊) #富邦投信 #基金 #募集 #金管會 #富時 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 附保證投資型保單 掀停售潮 04:102021/03/04 金融．稅務 今日股市備忘錄 04:102021/03/04 證券．權證 類股輪動 港股ETF搶先機 04:102021/03/04 投資理財 助首購族成家！ 海悅破天荒 攜手兆豐銀推聯名卡 04:102021/03/04 產業．科技 台港陸股ETF 漲幅亮眼 04:102021/03/04 證券．權證 三一重工、紫金礦業、恒力石化 納富時中國A50指數 09:432021/03/04 兩岸 多重資產基金 攻守兼備 04:102021/03/04 投資理財 台股基金七成淨值創高 逾38萬人賺錢 04:102021/03/04 投資理財 外溢效益 台中外圍推案爆棚 04:102021/03/04 產業．科技 法人青睞上櫃股 出爐 04:102021/03/04 證券．權證 A股三大茅納富時中國A50指數 22日生效 11:162021/03/04 兩岸 財經熱門新聞 老美開後門中芯晶片復活 聯電不是最慘？ 2家台廠跟著跌 - 財經 外資爆砍 晶圓老二豬羊變色 專家曝散戶下一步 - 財經 美國老大撂一句狠話 比特幣大暴殺 - 財經 為求過參議院 1.9兆美元紓困案拜登讓步了 - 財經 把對手往死裡打？波音驚爆空巴驚人設計太危險 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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