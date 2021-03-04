金管會證期局表示，核准富邦投信申報募集「富邦富時越南ETF證券投資信託基金」，總面額新台幣100億元整，應於核准後6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣2億元。

證期局指出，「富邦富時越南ETF證券投資信託基金」由新光銀擔任基金保管機構，為開放式指數股票型基金（ETF），以追蹤「富時越南30指數」（FTSE Vietnam 30 Index）的績效表現，做為基金投資組合管理目標。

(時報資訊)