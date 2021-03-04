日本桌球天后福原愛2016年飄洋過海嫁給台灣桌球好手江宏傑，婚後生下一對子女，看似幸福美滿的家庭，卻被日媒爆料夫妻貌合神離，福原愛疑似出軌、江宏傑會言語霸凌等內幕，消息震撼台日兩地，而福原愛過去上節目談及婆婆的片段也因此被挖出。

福原愛去年登上方念華主持的節目《看板人物》，拿出一幅畫，上面有一枚寫著「太陽」的鑽戒，表示：「這是我送給我婆婆的戒指」她透露婆婆不管發生什麼困難，第一個反應都是先笑，認為笑一下就過去了，所以福原愛設計一個太陽形狀的鑽戒，嘴甜表示：「江媽是江家的一個太陽」。

福原愛也說，日本傳統觀念認為女性結婚後，要把老公擺第一位，「如果我們兩個一起來的話，我可能講話是四分之一，都讓小傑講，因為我就是老婆，退三步走路的感覺」如果江宏傑在工作上遇到困難，福原愛不會主動去過問，「一個男人嘛，他在自己努力的時候，我覺得老婆就遠遠地看就好」而且福原愛曾是桌球國手，「我說的話他不想聽也有可能，所以我不會說他什麼」。

不過，日媒《週刊文春》的付費內容指出，福原愛在婆家受盡委屈，婆婆會對她言語暴力，脫口說出：「你是我們家的金雞母！」、「就是這樣才討厭日本人！」就算稱讚婆婆的廚藝佳，也會被酸「看吧，日本人特有的奉承話！」讓福原愛感到難堪。除此之外，福原愛還要忍受江宏傑姐姐的惡言相向，某次大姑未經過福原愛同意曬出家人合照，她的手機沒開，大姑就打電話到家中大罵：「都是你害我們家裡氣氛變得很糟！」福原愛有苦說不出，足足瘦了10公斤。

日媒爆料福原愛和江宏傑的姐姐江恆亘處得不好。（圖／推特@福原愛）

福原愛日前因工作返回日本，在當地節目《徹子的房間》道出想回家鄉定居的想法，加上無名指不見婚戒，被外界臆測婚姻是否觸礁，想不到又被日媒拍到過夜高帥男的55張照片，婚變傳聞更是沒停過，對此福原愛承認有過夜，但住在不同的房間，稱男方是支持她的好朋友。而江宏傑、福原愛所屬華研國際回應：「兩人沒有離婚、小傑不認識與小愛出遊的男子及異國婚姻的確有很多事情需要雙方一起努力，他們會定期開會討論家裡大小事情，但不要攻擊家人，現階段小孩與愛媽也都是江家在照顧。」

(中時新聞網)