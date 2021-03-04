瑞銀集團認為，特斯拉可能成為世界上最有價值的軟體公司之一。有鑒於此，瑞銀分析師將特斯拉股票的目標價從此前的325美元上調了124%以上，至730美元。

瑞銀分析師帕特里克·胡梅爾（Patrick Hummel）在3月3日發佈的一份研究報告中寫道，他認為特斯拉在電動汽車領域中佔據的領導地位可能有助於其成為全球最有價值的軟體公司之一。

這家瑞士跨國投資銀行和金融服務公司表示，儘管傳統汽車製造商可能會在電動汽車生產方面挑戰特斯拉，但特斯拉則將在軟體領域中佔據主導地位。根據瑞銀的說法，軟體很可能會成為汽車製造商爭奪影響力的下一個領域。

「軟體很可能是全球汽車業的下一個『戰場』。沒有其他汽車製造商更接近於將全自動駕駛商業化並用於日常使用，而特斯拉技術的可擴展性創造了這個行業中以軟體為驅動力的最大的收入機會。」

瑞銀分析師在報告中寫道，雖然在電動汽車銷售市場上，特斯拉將與大眾共同處於領導地位，但特斯拉將會最賺錢的一家汽車製造商，而這要歸功於軟體商業化的機會。

考慮到特斯拉的發展前景，胡梅爾將其股票的目標價從325美元上調了124%，至730美元。瑞銀預測，到2025年時，特斯拉的運營利潤將會達到200億美元，其中90億美元來自於軟體，主要將來自全自動駕駛軟體。相比之下，2020年特斯拉的軟體收入還不到10億美元。胡梅爾指出，一組專門的機器人出租車車隊可能會在未來進一步提高該公司的軟體收入。

除了自動駕駛以外，特斯拉還致力於車載媒體和遊戲，以及訂閱服務和保險業務。隨著時間的推移，軟體的收費將會下降，因此只有在部署更多設備的情況下才能讓軟體業務變得有意義，而這就意味著，只有最大的汽車製造商才有必要進行自主開發。

「到2030年，整個軟體收入池將會超過全球汽車銷售收入池的規模，而對於控制了軟體的公司來說，每輛車可能會創造出最多5.4萬美元的額外收入，而且這是一個每年都會重複出現的數字。」瑞銀指出。

瑞銀分析師與一批公司軟體研究人員合作進行了研究，他們將特斯拉的軟體能力與賽富時、英偉達、Google母公司Alphabet、Adobe以及微軟和亞馬遜的雲服務部門進行了比較。當然，這些公司每年的軟體收入都已高達數十億美元，而特斯拉的機會完全在於未來。然而，瑞銀在研究中發現，汽車市場可以提供更多的機會。

(中時新聞網)