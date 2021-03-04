許姓工程師騎機車遭彭女駕車撞飛，送醫不治身亡。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

新竹33歲彭姓檳榔西施2日晚間喝到醉醺醺還開車，結果車輛失控暴衝對向車道，撞上一名在科技公司當工程師的許姓男騎士，許男遭撞飛後傷重送醫不治；而彭女車輛又連續撞了多部汽機車，因撞上電線桿才停下。彭女送醫抽血，酒測值高達每公升1.02毫克，全案朝向過失致死、公共危險罪嫌方向偵辦。

這起事故發生於2日晚間11點許，彭女在檳榔攤工作，2日晚間與朋友相聚小酌後，酒駕一台白色自小客車，準備回新竹市市區，行經新豐鄉建興路二段處，失控衝到對向車道，撞上騎機車的許男，有目擊者指出，機車騎士被彈飛一段距離，且周邊車輛都受到連環撞及，慘不忍睹。

新竹縣消防局2日晚間11點15分獲報，派遣鄰近消防分隊3車6人前往救援，到場發現許男已失去呼吸、心跳，送醫後不治身亡。而彭女則意識不清受困車內，消防人員破壞車體救出送醫，無生命危險，但抽血檢測，酒測值竟高達每公升1.02毫克。

據自由時報報導，35歲許男在科技公司擔任工程師，對於他遇酒駕喪命，家屬悲慟不已，痛批酒駕者無視人命安全，罪行重大，希望司法重懲酒駕害死人的凶手。

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(中時新聞網)