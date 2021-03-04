據今天公布的美國總統拜登1.9兆美元（約新台幣53兆）修訂版抗疫紓困案，分析師表示，於前總統川普政府執政期間領過相關款項的數以百萬計家庭，這次將無法獲得援助。

路透社報導，根據與聯邦參議院中間派民主黨人達成的妥協方案，援助款只會提供給年收入不到8萬美元（約新台幣228萬）的個人，或不到16萬美元（約新台幣456萬）的夫妻/伴侶。

相較之下，民主黨掌控聯邦眾議院2月27日通過的法案中，援助款領取門檻分別設在10萬與20萬美元。

保守派智庫美國企業研究所（American Enterprise Institute）稅務分析師白莫樓（Kyle Pomerleau）說，這代表這次領到救濟金的家庭少了近900萬戶。

左傾智庫稅務及經濟政策學會（Institute on Taxation and Economic Policy）則統計，比起眾院通過的版本，參院版法案所能幫助的成人與孩童分別少了1180萬與460萬人。

不過，稅務及經濟政策學會估計，仍會看到2億成人與8000萬名孩童受惠。

稅務及經濟政策學會分析師華姆霍夫（Steve Wamhoff）說：「對於社會最底層的60%美國人而言，也就是真的需要幫助的人，這基本上沒有差別。」

分析師說，調整收入門檻有助於削減法案成本，金額約達130億到200億美元之間。

根據美國國稅局（IRS）數據，2020年新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法（CARES Act）發出的第一輪紓困措施，受惠家庭約達1億6200萬戶。

民主黨主導的聯邦參議院最快今天針對修訂版法案展開辯論，並於本週稍晚舉行最終表決。

(中央社)