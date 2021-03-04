高雄市南安國小日前舉辦漯底山戶外教育活動，該國小就位於漯底山下，充份發揮自身優越的地理條件與課程設計能力，師生利用原防砲基地的漯底山自然公園進行戶外課程，兼具國防教育，寓教於樂。

在開學之初，全校師生到漯底山進行戶外教學課程，學生依照年級分配程度不同的路跑與情境學習課程，在終點的瞭望台由高年級分享從路跑之中體驗海拔52公尺的高度概念、軍事砲台存在的時空背景，而中年級則在志工的導覽下認識濱海惡地形的成因、特有原生植物，低年級在回程路途進行淨山的無痕山林活動。

學生蔡秉宏說，原本不知道海拔高度代表是怎樣的地形，實際跑過一次才知道海拔52公尺的地形起伏變化不大」。另一名學生張皓宸說：「學校後面就有惡地形，好像我們就在月球表面上，而志工叔叔的介紹讓我了解造成的原因」。

校長李安世表示，此活動有別於其他靜態的教學課程，把家鄉的場域變成上課的教室，成為學習的教材，接軌真實的情境，讓學生對家鄉產生更深的情感連接。

(中時 )