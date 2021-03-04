為搶春遊商機，被稱「全台最好玩度假飯店」的瑞穗天合國際觀光酒店，即日起至4月30日推出「饗樂假期三天兩夜指定房型再享8折」住房專案，凡預訂指定房型並連續入住兩晚即享8折優惠，雙人平日入住城堡精緻客房三天兩夜16,640元起+10%，住宿包含二泊四食，用更划算的價格體驗美好的度假時光。

瑞穗天合國際觀光酒店「饗樂假期三天兩夜指定房型再享8折」住房專案即日起接受預訂，適用3月1日4月30日入住，清明連假不適用。預訂指定房型為城堡精緻客房、城堡旅趣房、城堡精緻套房、莊園頂級豪華家庭房、莊園旅趣房，或格蘭雅緻別墅，連續入住相同房型兩晚即享總價再8折。專案附贈房型人數早、晚餐，以及館內眾多設施無限暢玩，包括適合小小朋友的兒童超跑俱樂部、動感基地、充氣城堡，或是大人小孩都愛的跑跑甩尾車、旋轉木馬、小火車、彩虹溜滑梯，以及不能錯過的美照打卡景點西洋棋、情人天空步道等，豐富設施數都數不完，充實的行程絕對讓旅客玩到流連忘返。

瑞穗天合國際觀光酒店，近期陸續推出浪漫的旋轉木馬、彩虹溜滑梯、小火車各種老少咸宜的新設施，每日更邀請花蓮在地農特產商家、手工藝品創作者進駐館內的『瑞穗市集』，眾多攤商好玩好逛又好買，希望以豐富的行程為旅客打造難忘的旅行回憶。此次推出『饗樂假期三天兩夜指定房型再享8折』，邀請旅客以優惠價格住宿兩晚，放慢腳步細細體驗『全台最好玩度假飯店』的魅力，預估此住房專案能為住房率提升1成。

瑞穗天合國際觀光酒店是天成飯店集團旗下旗艦品牌，結合瑞穗在地溫泉「黃金湯」，在台灣後山花東縱谷區打造出占地2萬坪的南歐城堡溫泉度假村，不僅有2,300坪的「金色水樂園」可一次滿足泡湯、戲水的願望，更有豐富多元設施包括：跑跑甩尾車、兒童超跑俱樂部、旋轉木馬，以及各種拍照打卡景點例如西洋棋、情人天空步道、黃花風鈴木步道……等。近期推出具備在地特色的瑞穗市集，琳瑯滿目的花蓮在地農特產、原住民飾品以及風味小食，讓旅客不需外出也能盡情體驗在地風情；酒店也因此被稱為是全台最好玩度假飯店。

瑞穗天合國際觀光酒店更於開幕之初便引進國際知名Spa品牌「悅椿Spa（Angsana Spa）」，隸屬於國際知名Spa品牌「悅榕集團（Banyan Tree Group）」，使用的按摩原料全部取自於天然花卉和鮮果，由獨家配方秘制而成，結合東西方精妙手法及古老芳香療法，徹底放鬆身、心、靈，為賓客締造獨一無二的精緻享受。療程配套也依男女提供不同的客製化服務，讓消費者不需出國即可體驗國際級的按摩技藝，全然沉浸於悠閒的氛圍之中，房客還可享60分鐘以上療程8.5折優惠。

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