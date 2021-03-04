龜山島因為東北季風風浪較大的關係，每年12月到隔年2月會採取封島措施，今(2021)年已在日前(3/1)開放登島，不宜登島期間，也剛好利用這個期間讓島上的生態環境能夠休養生息後在再開放，而且為了保護好龜山島上的生態資源，也採取總量管制，登島必須經過登記申請，每日限額1,800名！

賞鯨豚。（旅遊經提供）

遠眺龜山島。（旅遊經提供）

開放登島後，前往龜山島的民眾，除了可賞鯨豚外，還可繞島登場，賞龜山八景，而龜山八景分別為靈龜擺尾、龜島磺煙、海底溫泉、龜卵傳奇、眼鏡洞、龜岩峭壁、龜山朝日，以及神龜戴帽，其中「龜山朝日」、「神龜戴帽」景象為氣象景觀，需靠天候才有機會感受！只是今(2021)年開放龜山島登島後，日前有賞鯨業者發現，著名的龜山島八景之一「眼鏡洞」近期坍塌，洞口有清晰坍塌落石，，東北角暨宜蘭海岸國家風管處表示，坍塌屬自然現象，並不影響賞鯨船航行，但呼籲從事水上活動玩家不要靠近。

眼鏡洞塌了。（宜蘭縣賞鯨推廣協會總幹事 簡明義提供）

而登島後可進行島上觀光，經導覽解說，可了解島上的過往的歷史痕跡與島上豐富生態與美景，另外還有考驗體力──登401高地，來地俯視全島。而401高地的由來，來自龜山島最高峰為海拔398公尺，加上三尺的兩層樓觀景台，共高為401公尺，但登高地全靠階梯，總共有1706階，相當考驗體力，民眾欲登401高地，全程約莫3小時左右，非常考驗體力，民眾須自我評估！

為了迎接新年度的開放，東北角暨宜蘭海岸國家風管處也於開放前(2月27日)辦理「2021龜山島淨灘活動」，結合宜蘭縣政府環保局暨環保志工、海巡署北部分署第一岸巡隊、頭城區漁會、宜蘭縣賞鯨推廣協會、宜蘭縣觀光大使協進會、宜蘭縣政府文化局等相關單位共同推動，並號召「東北角之友」臉書粉絲團網友一同參與，計約有300人登島同時參與淨灘，共同守護美麗的島上的生態，也藉此呼籲民眾愛護環境、共同打造綠色旅遊家園。

淨灘。（東北角暨宜蘭海岸風管處提供）

一行人當日上午8:30於烏石港集合登船出發，抵達龜山島後分組整備，隨即進行龜山島沿岸淨灘活動，清除沿岸海漂垃圾，今(2021)年共清理出人工垃圾2,400公斤；如寶特瓶、飲料罐等資源回收約2,000公斤等，由此可見海洋垃圾污染問題嚴重，也呼籲民眾海洋環境需靠大家一起維護，不是一時活動而是永續作為，推廣全民愛護海洋理念，號召大家一起來進行海岸清潔，愛護海洋！

東北角管理處處長馬惠達表示，期望能讓龜山島上能夠永續經營，讓更多的遊客都有機會享受美好的旅遊環境。

(中時新聞網)