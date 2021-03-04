歐股周三持平。在公債殖利率上升下，投資人押注今年通膨的上升，抵銷了經濟敏感類股的上漲。

周三泛歐Stoxx 600指數窄幅間上下波動，收漲0.19點或+0.05%，為413.42點。

消費者取向的汽車股和旅遊股為周三表現最好的板塊；汽車集團Stellantis的強勁前景展望，推升了汽車部門上漲2.6%。在財政部長桑納克(Sunak)宣布延長支援經濟緊急計畫之後，英國股市揚升。

公用事業股領跌歐股其它類股。公用事業股通常被視為公債的替代，當公債提供相對較高殖利率時，公用事業股則會被拋售。

歐洲公債殖利率在周三收高；另一方面，市場對歐元區的通膨預期升高。

IHS Markit周三對服務業調查數據顯示，對疫苗推進的希望，讓歐元區對未來商業活動的樂觀信心來到近三年高點。

投資人的注意力從防禦性股票轉向能從經濟復甦中獲益的股票，讓健康照護股和科技股下跌。

英國FTSE指數上漲0.9%。英財長除了延長紓困計畫，也宣布未來將加稅，以彌補當前財政支出的巨大缺口；財長另表示，將審視銀行獲利的附加稅，要讓英國銀行業更有國際競爭力。

汽車零組件供應商大陸集團(Continental)大漲5.4%，報123.35歐元。瑞銀將該公司上調為「買進」，表示大陸集團計畫分拆動力和傳動部門Vitesco，股價更有吸引力。

瑞士物流公司德迅(Kuehne & Nagel)上漲7.1%。該公司全年營業利益創史上新高。

英國保險公司Hiscox大跌11.8%。Hiscox去年出現巨額虧損，並持續暫停派息。

(時報資訊)