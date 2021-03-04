美國針對鋁板反傾銷調查終判出爐，預計將使得美國鋁板供需吃緊，有利價格上漲，大成鋼(2027)營業地點在美國，可望受惠美國反傾銷政策致美國鋁捲板供不應求，產品量價齊揚，第一季以及全年營運均將比去年轉好。大成鋼股價開高，盤中大漲2.1元至33.7元。

美國商務部對自18國進口的普通鋁合金板展開反傾銷調查，最終判定結果出爐，德國面臨的稅率高達242.8%；台灣產品反傾銷稅率為17.5%。

大成鋼先前已併購美國鋁捲廠，去年第三季起復工，且受到反傾銷調查案件影響，美國鋁捲板市況改善，去年第四季營運上升至全年最高，展望第一季，隨著鋁板反傾銷調查終判出爐，若開始課徵反傾銷稅後，預計整體供給將更加吃緊。

受惠美國反傾銷政策致美國鋁捲板供不應求，產品量價齊揚，大成鋼1月營收為62.92億元，創15個月以來新高，年增8.65%，比前一個月則再成長約5.2%。展望第一季可望延續營運熱度，全年營運也將轉好。

大成鋼營運地點在美國，隨著美國工業景氣復甦帶動鋁捲板報價反彈，加上美國對18國祭出反傾銷政策發酵，推升鋁捲板漲勢，大成鋼自去年9月單月營收已連續四個月站上50億元以上水準，1月營收再攀高；營運方面，去年第四季營收達全年最高且受惠產品漲價，營運可望轉盈。

隨著美國不鏽鋼及鋁捲板市況轉好，大成鋼去年第四季可望力拚轉盈。展望本季產品價格持穩在高檔，可望挹注第一季營運有望再優於去年第四季。此外，預期美國未來每年將有約36萬噸進口鋁捲板的供給缺口，有利大成鋼今年起營運重回獲利的軌道。

美國反傾銷政策發酵，身為美國國內鋁捲板通路龍頭的大成鋼將是主要受惠者。今年營收預估比去年同期成長，全年營運比去年好轉可期。

美國祭出反傾銷之效應持續，美國鋁捲板供需吃緊，推升報價，大成鋼今年單月出貨量朝向回到3萬噸高檔；此外，不鏽鋼產品報價也受惠鎳價上漲，兩大產品均有漲價效應，可望推升大成鋼今年營運重返高峰；目前大成鋼鋁捲板占營收約6成，不鏽鋼產品占4成。

(時報資訊)