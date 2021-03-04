韓國政府4日最新經濟數據顯示，由於韓國內需漸改善與全球原油價格上漲，2月消費者物價指數(CPI)揚升至13個月新高。這表示韓國這個亞洲第四大經濟體，正一步步走向景氣復甦之路。

根據這份韓國統計局最新資料，2月通膨率年增1.1％，是繼2020年元月成長1.5％後，增幅最大的一個月，甚至還超過市場普遍預估值1％。至於元月份CPI，則為0.6％。

韓統計局表示，展望未來，通貨膨脹還有上升機會。儘管新冠疫情依舊，但韓國景氣的確正在復甦。市場需求增溫下，將可推升通貨膨脹率走高。

細看這份報告，由於韓國元月有農曆新年假期，以及元月大雪與天氣寒冷，導致農作物普遍歉收，故2月份新鮮食物成本，較一年前相比大增18.9％。同時，房屋租金也小漲0.9％，是近三年來最大漲幅。

2月通膨率除年增1.1%外，月也增0.5％，優於預測值0.4％。至於元月份，則為0.8％。

上周，韓國央行曾將2021年CPI從之前預估1％調升至1.3％。同時，韓國政策利率還是維持在0.5%的歷史新低不變。

(時報資訊)