隨疫情逐漸緩解，宏全(9939)台灣新廠又不斷放量，1月營收年增約18%，創下同期營收新高，目前瓶用聚酯在農曆年後漲價逾10%，不過，公司早已提早備貨，低價原料庫存將有利毛利率走高，法人樂觀看待2021年Q1營運表現。

展望2021年，宏全在台灣方面，受惠梧棲的無菌三廠稼動率穩定攀升，全年度營運將小幅成長；至於在大陸廠方面，由於客戶中的伊利、蒙牛、海天放量，營運已開始回升，全年營收年增率將落在15~20%之間，而東南亞部分，營收年成長可望在2成以上。

宏全受惠疫情漸緩解，再加上提早備貨擁有低價庫存優勢，法人樂觀看待2021年全年度營運表現，年度營收可望成長1成以上，落在218億元附近，並預期獲利有機會望創掛牌來的新高。

宏全近年來在生產線、製程調整、提升自動化及智能化產程，有助於提升整體效率及品質。今年持續有新產線開出，主要有東南亞的印尼泗水廠第二條無菌生產線，及Sosro廠的無菌飲料充填線，預定第二季量產；另外，因疫情影響，菲律賓廠將延至今年底投產。

(時報資訊)