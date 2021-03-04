料延長減產，周三美國原油期貨反彈2.6%；儘管美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據指出，截至2月26日當周，美國原油庫存意外增加2160萬桶，但汽油庫存減少了1360萬桶，降幅創下歷史以來新低，主要原因是德州受到嚴寒風暴的影響，造成煉油活動降至歷史低點，產能利用率下降來到56%。

此外，石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)於線上會議中，考慮將現行減產措施延長至4月。分析師表示，先前OPEC+擬將原油產量增加約50萬桶/日，然而部分成員國因對需求感到擔憂，主張將現行的減產措施延長至4月，外界將持續關注OPEC+於後續的部長級會議中所做出的決議，終場美油價格反彈；其中美國原油漲幅2.6%，倫敦原油漲幅2.2%。

美國NYMEX-4月輕質原油期貨上漲1.53美元，報每桶61.28美元；4月熱燃油漲0.03美元，報每加侖1.84美元；4月RBOB汽油漲0.01美元，報每加侖1.95美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨上漲1.37美元，報每桶64.07美元。(商品行情網)

(時報資訊)