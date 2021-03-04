台中大雅分局和第三分局的Google評分，先前被發現僅2.7、2.2顆星，但其理由並非治安問題或警政成績，而是「旁邊麵店沒有提供東泉辣椒醬」、「對面鐵板燒難吃」、「喝開水沒辦法加冰塊」等，讓警方哭笑不得，直說「民眾好可愛」；不過消息曝光後，昨晚該分局即湧入不少善心民眾給5顆星「補血」，目前大雅分局已回升到3.6顆星。

大雅分局的Google評分僅2.7顆星，第三分局則2.2顆星，民眾的評論為「旁邊麵店沒有提供東泉辣椒醬，負評」、「警察局太大間」、「對面大埔鐵板燒有夠難吃」等，有人稱「每次金錢豹出事，警察就開始作秀」，但金錢豹酒店並不在大雅分局轄區；不少民眾事後看到此評論，氣得說「酸民真的太扯了」、「欲加之罪何患無辭」。

對此，大雅分局秘書室警務員林石卿3日回應，這些逗趣和創意部分，「我覺得留言的民眾非常可愛」，強調警局會定期派人到評論區，了解民眾對警政業務相關需求。有趣的是，消息曝光後，許多網友開始在大雅分局留下5星評價，希望就此為分局「補血」打氣，截至今天早上10點，該分局的評分已到3.6顆星，有不少人留言說「警察辛苦了，幫補血QQ」、「警察局夠大，環境又好，地理位置不錯」、「熱心的波麗士大人，給他按個讚」。

許多網友開始在大雅分局留下5星評價，希望就此為分局「補血」打氣，截至今天早上10點，該分局的評分已到3.6顆星。（圖／翻攝自網頁）

大雅分局也呼籲，網路留言屬網友公開發表評論空間，無權強制予以限制。但為避免真正反映需求的民眾留言被無關評論洗至底層，期望網民應保持理性發言，給予真正有需要的民眾一個表達訴求的乾淨空間。

(中時新聞網)