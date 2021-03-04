大陸3月1日起暫停進口台灣鳳梨，府院黨總動員號召民眾吃鳳梨，僑委會也邀海外僑胞一起採購鳳梨，以行動支持臺灣國農，不過卻傳出臺灣鳳梨根本無法外銷到歐美等地，遭疑大內宣，沒做功課就開始宣傳，根本浪費大家熱情。對此，僑委會建議若臺灣鳳梨無法進口到當地市場，僑胞可透過農委會媒合平臺購買贈送給在臺灣的親朋好友，也正研議推動海外僑胞購贈優質鳳梨給本地弱勢團體的公益方案。

僑委會推銷臺灣鳳梨，串連海外臺商及僑胞的力量，要讓世界看見臺灣鳳梨。僑委會2日在臉書指出，全球臺商已預訂12個貨櫃、2萬4010公斤鳳梨，已實際行動支持臺灣果農，歡迎透過企業團購、民眾採買，或直接跟產地購買等方式進行採購。

僑委會鼓勵海外僑胞認購臺灣鳳梨。（圖／摘自僑務委員會OCAC臉書）

不過，有網友指出，是否可以先搞清楚哪些國家的僑民可以力挺支持，否則搞得大家想買但都買不了，連這樣簡單的功課都沒做就開始宣傳，感覺有點浪費大家的熱情。另有人提出疑問，「美國開放鳳梨進口嗎？還是訂購的不是新鮮鳳梨而是加工品？可以麻煩寫清楚嗎？」「不需要檢疫嗎？如果買到品質不佳的要怎麼退？」

僑委會宣傳臺灣鳳梨，但美國等地仍未開放進口，引發網友疑慮。（圖／摘自僑委會臉書）

對此，僑委會回應，我國新鮮鳳梨可出口國家包括有日本、韓國、馬來西亞、印尼、加拿大、澳大利亞等地，該地區僑胞可透過僑委會各駐外僑教中心及僑務組LINE專線的數位聯絡方式洽詢，並整理出可外銷的國家及檢疫規定。至於其他國家因法規、檢疫、航運作業及運費等問題，臺灣鳳梨暫時未能進口至當地市場，建議當地僑胞可透過農委會媒合平臺購買贈送在臺灣的親朋好友，或鼓勵在臺灣的親友在地購買消費。

另外，僑委會也正研議推動海外僑胞購贈優質鳳梨給本地弱勢團體的公益方案，待確定後會對外公告。

只是僑委會鼓勵海外僑胞訂購，卻被認為這活動不太實際。網友在PO文底下留言表示，根本無法進口還鼓勵大家訂購，有些文宣甚至寫「因中國無預警停購」，質疑政府帶風向，「千錯萬錯都不是自己的錯！」

(中時新聞網)