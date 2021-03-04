日本桌球天后福原愛5年前閃嫁台灣桌球好手江宏傑，近期卻爆出觸礁，兩人的台日婚姻從開始就備受考驗，甚至被日媒指是「格差婚」，江宏傑公司也鬆口：「異國婚姻的確有很多事情，需要雙方一起努力。」演藝圈中不少藝人也是台日聯姻，台灣第一名模林志玲和放浪兄弟成員Akira婚姻幸福，近期還合體接下廣告，麻衣嫁給台塑家的長孫王泉仁，卻傳感情轉淡，麻衣如今帶著兒子在日本生活，過起偽單親生活。

台灣第一名模林志玲2年前宣布和小7歲的Akira（黑澤良平）結婚，當時她甜蜜透露會嫁給對方主因是有次長輩過世，Akira打電話安慰她，她哭到睡著醒來，發現Akira竟還在電話那頭等她，讓林志玲認為可以跟對方攜手終身，小倆口婚後努力拚生，去年底林志玲表示目前還沒有好消息，希望小天使趕快到她身邊報到。

歐陽菲菲老公5年前過世。（圖／中時資料照片）

曹蘭近年與交往多年男友登記結婚。（圖／中時資料照片）

旅日流行音樂天后歐陽菲菲1978年和日本賽車選手式場壯吉結婚，2016年式場壯吉肝疾病逝，兩人結婚30多年膝下無子，歐陽菲菲坦言夫妻倆曾努力過，可惜老天不賜給他們，也表示自己占有慾很強，若孩子出生一定24小時都盯著，然而她工作繁忙，自認無法做好母親責任。主持人曹蘭多年前到日本留學，與男友片岡登記相戀交往，近年兩人登記結婚，只因張小燕提醒若未來發生任何事，因雙方沒有法律上的關係無法替對方做任何事。

麻衣和王泉仁多年前傳婚變。（圖／翻攝自臉書）

因文化差異，艾莉絲和荒木留以結束婚姻。（圖／中時資料照片）

日本女星麻衣2014年和台塑集團長孫王泉仁結婚，2018年傳出感情生變，王泉仁過家門而不入，麻衣後來將兒子帶回日本上學，不時回台和公公王文洋見面。艾莉絲2015年和日籍荒木留以完成離婚手續，4年婚姻破局，艾莉絲透露文化差異是離婚，前夫不僅不願意倒垃圾，還要求她發生關係時別出聲音。愛紗與小5歲的男模周洺甫2019年結束3年婚姻，傳聞男方有第三者導致婚變，但周洺甫否認。白冰冰早年和日本知名作家梶原一騎結婚，不堪男方家暴、外遇離婚，當年她抓姦在床，小三還嗆她：「妳老公不是要跟你離婚了？」，讓她一氣之下奔回台灣生活。

愛紗、周洺甫2年前結束3年婚姻。（圖／中時資料照片）

因不堪家暴，白冰冰多年前與梶原一騎離婚。（圖／中時資料照片）

(中時新聞網)