宜蘭縣政府公告的南澳沙灘限制水域遊憩活動海域範圍。（宜蘭縣政府提供／胡健森宜蘭傳真）

宜蘭縣南澳神秘沙灘因擁有獨特美麗的海岸景觀及戲水資源，深受遊客歡迎，但也潛藏許多危險，在2018年更發生多起遊客溺水傷亡意外，宜蘭縣政府也隨即發布禁令，縣府事後邀集專家學者討論開會後，近日已決定並公告採取分階段性式開放，另將滾動檢討當做未來第二階段的開放參考。

南澳沙灘在2018年發生多起溺水傷亡意外，宜蘭縣政府考量水域遊憩安全，在同年9月14日公告「本縣南澳地區海域禁止水域遊憩活動」，但也引發民眾反彈抗爭，縣府基於遊憩安全、環境生態、居民生活及漁民生計等考量，以「原則開放、部分限制、例外禁止」為管理原則，在2019年12月委託國立成功大學辦理「宜蘭縣南澳地區海域禁止水域遊憩活動之檢討評估」。

經綜合各界與成功大學專業評估意見後，縣府決定朝「原則開放、例外禁止」的方向進行修正，但因為南澳沙灘水域仍有其風險，考量民眾對這個水域熟悉度及提供民眾可從事水域遊憩活動種類等風險，決定採分階段方式開放。

縣府表示，在今年2月25日第一階段公告先行開放「中、低風險」的活動項目，在公告1年後，將視風險情形及活動狀況滾動檢討，作為未來第二階段開放參考。

縣府此次公告第一階段開放活動項目與範圍規定主要內容為：

一、活動項目，游泳、衝浪及水上腳踏車全年禁止從事；其餘水域遊憩活動，則於每年10月至隔年3月禁止從事。

二、活動範圍：宜蘭縣烏石鼻及和平溪口，轄管海域為自高潮線向海延伸400公尺範圍。

宜蘭縣政府也同時提醒，南澳地區海域為無人看管水域，這次開放「中、低風險」活動項目，並非代表沒有風險，民眾從事水域遊憩活動應參照中央氣象局海象即時訊息與現地天候及能見度，並依所需具備之專業知識與技術，攜帶合宜裝備。縣府並在現場設置相關警告告示牌及與中央氣象局海象即時訊息連結之QR Code，提醒民眾注意相關風險。

(中時 )