【旅遊經 洪書瑱報導】

現在吃到飽的菜色越來越多元，除了一般自助餐廳可以吃到飽外，現在有越來越多中餐廳加入吃到飽行列，其中包括「台北福華」珍珠坊，即日起至12月30日平日晚餐推出「粵菜港點任您選」活動，精選冷盤、熱炒、港點、主食、湯品等62道佳餚，每位＄800元+10%。學生客群與年滿70歲的銀髮族，憑身份證明優惠＄750元（含服務費）；凱達家宴中餐廳推出「凱達川江粵」吃到飽活動，行政主廚戴于益結合各菜系與港點設計專屬菜單，超過50道經典料理，每人980元可一票「吃」到底，外加贈哈根達斯冰淇淋。另外，雲林北港「晶粵軒港式飲茶」雖不是吃到飽，針對即將到來的婦女節，明(5)日起至3月14日止，活動期間揪姊妹來店用餐送超萌港點「38萌寶包」。

台北福華「招牌港點、粵菜任你選」＄800(圖：台北福華提供)

「招牌港點、粵菜任你選」回歸(圖：台北福華提供)

台北福華珍珠坊，即日起至12月30日止，週一至週五晚餐時段推出「粵菜港點任您選」活動，主廚精選盡享62道佳餚，不論冷盤、熱炒、港點、主食、湯品，依用餐人數恣意混搭，每位800元+10%。同時為搶攻放學生客群憑學生證消費，＄750元（含服務費）；年滿70歲的銀髮族，憑證件同樣享此優惠！

「粵菜港點任您選」，主廚蔡清南精選19道港點，如：臘味蘿蔔糕、招牌魚翅餃、蠔皇叉燒包、蜜汁叉燒酥、豉味鮮鳳爪、蟹黃蝦燒賣等；冷盤類菜色精選5道，有明爐烤燒鴨、玫瑰鼓油雞、滷水切牛腱、蜜汁烤叉燒、妙製海蜇皮等；5道經典港味主食，包括廣州香炒飯、乾燒伊府麵、乾炒牛河粉及皮蛋瘦肉粥；湯品類3款，包括：海鮮豆腐羹、雞茸玉米羹和時蔬鮮魚湯；甜品類囊括馬蹄條、鹹蛋豆沙芋棗，或是滋味濃郁的西杏芋泥捲，以及口感扎實的奶香馬拉糕、紅豆芝麻球還有香滑流沙包；熱炒類，包括避風塘軟殼蟹、乳香炸排骨、蜜汁咕咾肉、生菜鮮蝦鬆、金錢炸蝦餅、紅燒牛肋條、雞粒燒豆腐、三杯炒雞柳、彩椒炒雙菇、豉椒四季豆等全菜色共62道。活動期間每人餐後贈送哈根達斯冰淇淋迷你杯，另還有「粵菜港點任你選」餐券買十送二！

家宴推出「凱達川江粵」吃到飽活動，每人980元+10%(圖：凱達提供)

主廚手工特製「紅油悄悄話」(圖：凱達提供)凱達家宴中餐廳即日起推出平日午晚餐時段「凱達川江粵」吃到飽活動，菜單內容包含開胃冷盤、經典川菜、江浙菜、廣東菜、主食、湯品、港點、甜品與飲料，其中開胃冷盤有川菜必點的「川味口水雞」、主廚手工特製「紅油悄悄話」、「嘴饞豬腱」、甘中帶甜的「冰梅涼瓜」等，熱菜則有餐廳招牌菜「金沙麥片軟殼蝦」、粵菜經典菜色「雞球豆腐煲」等，搭配20種的港點甜品，如燒賣、叉燒包、蘿蔔糕、流沙包、芝麻糊、杏仁豆腐等無限量供應，飯後依人數再加贈哈根達斯冰淇淋，每人只要980元+10%，6-12歲兒童每位490元+10%。

「饗食趴趴GO」，3-8人皆可享用，外送4公里內免運費(圖：凱達提供)

另，疫情期間還有「饗食趴趴GO」外帶菜單再升級，可依用餐人數挑選「歡聚精緻套餐」、「美饌共享套餐」、「御饌豪華套餐」，3-8人皆可享用，總共超過20道創意料理，外送服務訂餐時間為11:00-14:00、17:00至20:30，送餐時間為12:00-14:30、18:00-21:00，4公里內外送免運費。

晶粵軒-手工現做經典港點(圖：業者提供)

揪姊妹用餐晶粵軒送「38萌寶包」(圖：業者提供)

除了大台北外，位於雲林北港的「晶粵軒港式飲茶」針對即將到來的婦女節，於3月5日至3月14日特送上38姊妹節限定優惠回饋，活動期間凡來店用餐，兩人以上每位女性即送「38萌寶包」乙籠（2入）。包括大人小孩都愛的「奶皇萌鼠包」及療癒系超萌造型的「芝麻萌菇包」！

(中時新聞網)