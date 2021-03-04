喜愛高知旅遊的朋友們，在尚無法出國旅遊前，可以先到南港蔦屋書店體驗高知魅力！即日起至4月30日期間高知縣將以「高知家」的中心思想「高知是個大家族，美景＆美食通通分享給大家」為題，推出期間限定「高知物產展」，販售高知縣清流釀製的日本清酒和充滿高知南國氣氛的和風雜貨。而3/13、3/14兩天將在南港店舉辦《品味高知心漫旅》實體講座活動，讓台灣朋友在不能出國的現今也能品味滿滿的高知！

無手無冠酒造「栗燒酒DABADA火振」。（圖片/高知縣提供）

此次高知物產展售活動嚴選高知清流釀造土佐酒三款，分別嚴選來自連續5年榮獲日本環境省評選優良水質「奇蹟的清流-仁淀川」地區的司牡丹酒造出品「山柚子」利口酒及醉鯨酒造的「八年熟成梅酒」以及「最後的清流-四萬十川」地區的無手無冠酒造選用四萬十地產碩大飽滿的栗子與清流河水釀製的「栗燒酒DABADA火振」。

仁淀川清流釀造-司牡丹酒造「山柚子」。（圖片/高知縣提供）

3/13-3/14配合實體活動限定販售四款冷藏酒「司牡丹純米雨音AMAOTO」、「司牡丹 純米酒 中取」、「酔鯨 純米大吟 山田錦50 」、「醉鯨 純米吟釀 高育54號」，土佐酒的特徵為淡麗辛口滑過舌尖唇齒留香。

現場也有一系列HONIYA和風雜貨。（圖片/高知縣提供）

除了正宗土佐酒外，還有眾多嚴選良品，像是使用四萬十川生產檜木製成的土佐龍檜木砧板，以不傷刀刃的材質榮獲料理界名廚好評，六種尺寸供主婦們挑選。榮獲設計獎的馬路村魚梁瀬杉製的MONACCA木頭包、HONIYA口金包、萬華菊豬口杯盤等洋溢高知縣夜來祭熱情的各式和風小物琳瑯滿目。現場展示使用日本三大和紙-土佐和紙的工藝品「土佐紙漆喰張子」！

高知縣知名的夜來祭，熱鬧氣氛吸引許多海內外遊客參與。（圖片/高知縣提供）

《品味高知心漫旅》3月13日（六）、14日（日）於南港店舉辦實體活動，其中舉辦觀光講座，分別邀請高知縣「龍馬假期－自然與體驗宣傳」活動首位國際親善大使作家劉克襄老師，與歷史旅遊達人工頭堅先生，以不同主題分享高知的美好，凡網路報名參加者均可獲得日本郵便高知限定明信片乙張，投入龍馬郵筒即可回送至高知龍馬郵局蓋上坂本龍馬限定戳章寄出，十分具有紀念價值。

此外，此二日於南港店分別於早上11:00、14:00舉辦觀光小講座介紹高知縣能量景點、日劇場景以及高知特色列車與在地體驗，11:00的能量景點場次特別連線有土佐小宮島之稱的結緣神社「鳴無神社」，讓觀眾一覽明媚風光。下午17:30則舉辦土佐酒講座，現場提供多款高知產清酒及利口酒試飲，並讓觀眾體驗高知縣獨特的酒桌遊戲「可杯」。有興趣的民眾可利用活動期間前往蔦屋書店南港店，體驗高知縣的偽出國之旅！相關資訊可至高知縣官網（https://visitkochijapan.com/zh_TW/news/588）查詢！

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(中時新聞網)