【旅遊經 洪書瑱報導】

時間真的過得很快，很多事物依悉記得才剛誕生，現在都要周年慶了，而3月慶生的飯店業者，包括位於北投──日勝生加賀屋將舉行10周年慶，今年3月中旬開始歡慶十歲生日，規劃回饋十大澎湃優惠好禮，其中包括頭獎送價值132,000元的「特別室總統套房乙晚」，享受天皇級尊寵；「身分證對對碰」每月十號身分證末四碼1218的貴賓，到加賀屋日和廳用餐滿低消即享「一泊一食住宿券乙張」，每月限定前十名享此優惠；台中日月千禧也將在3月舉行八周年慶祝活動，平日入住精緻客房，每房每晚約打2.9折＄3,888起！

大眾湯（圖：日勝生加賀屋提供）

特別室套房＿房間（圖：日勝生加賀屋提供）

特別室套房＿和室（圖：日勝生加賀屋提供）

特別室套房＿客廳（圖：日勝生加賀屋提供）

日勝生加賀屋2020年12月18日滿十歲為慶祝，於3月中至6月推出十週年活動，共計十大優惠好禮！凡以電話或加賀屋官網訂房的民眾，即可參與「十時感謝！狂歡刮刮慶」，享每房刮刮樂二張，當日單筆消費滿一萬元的非住宿貴賓也會贈送乙張，相關刮刮慶活動人人有獎，頭獎為「天皇級尊寵─日勝生加賀屋特別室一泊二食乙晚」，另外還有露天風呂套房一泊二食住宿券、雙人湯屋、大眾湯券等好禮！

另外，「十在有感！日和用餐身分證對對碰」，於4/10、5/10、6/10三天，只要您的身分證末四碼為1218，即可至加賀屋日和廳用餐符合低消即享「一泊一食住宿券乙張」(三天各限定10個名額)；「海量十力派！夕月酒吧啤酒快飲比賽」、「十在優惠！每月10號雙泉買一送一」等共計十項活動！

加賀屋門口可看見既像獅子又像狗的狛犬，引領貴賓進入加賀屋，也如同結界守護著加賀屋，這次十週年加賀屋將狛犬化身為可愛的天狗，參與盛會。「萌趣天狗住房專案」一泊二食平日16,700+10%元起，除了精緻美味的早、晚膳二客，還包含夕月嚴選酒二杯，及全新上市的加賀屋天狗餅乾禮盒、加賀屋天狗毛巾等！在不能出國之際，日勝生加賀屋住宿或用餐，都有偽出國的FU！

日月客房（圖：台中日月千禧酒店提供 ）

極炙牛排館（圖：台中日月千禧酒店提供 ）

饗樂全日餐廳（圖：台中日月千禧酒店提供 ）中台灣的台中日月千禧酒店於2013年３月５日開幕至今，邁入第八年，於3月獻出一系列的慶祝活動，住房部分特別推出「千萬驚禧」專案，即日起～３月底透過電話訂房，並於IG或FB打卡並tag #台中日月千禧酒店，３月一整個月即可享「平日」（不適合週六）入住精緻客房每房每晚NT＄3,888(約2.9折)、日月客房NT＄4,888優惠價，且含饗樂全日餐廳百匯自助式早餐兩客及客房內Mini Bar入住期間免費使用一次。

此外，全館各餐廳皆推出好禮放送特惠， 1F旅覓酒吧，整整三月，推壽星折扣，凡出示證件即享限定口味蛋糕68折，每日每位壽星限訂購一顆（提貨日三天前預訂）；3/5當天前20名於旅覓酒吧餐飲消費(不含菸、酒、寄賣商品)不限金額，持八週年手舉牌拍照上傳FB、IG設定公開，並#台中日月千禧酒店生日快樂即可參加抽抽樂，(限抽一次)，最大獎可享該筆消費58折優惠。

3F饗樂全日餐廳在３月與八週年手舉牌合照上傳FB、IG 並 #台中日月千禧生日快樂，入鏡一人，即享單筆消費折價NT＄100優惠 ；入鏡二人折價NT＄200，同桌消費以此類推，至多七人，滿八人同框立享折價 NT＄1,000。此外，三月份壽星於平日午餐自助百匯時段出示證件即享優惠(限本人)，3/1 - 3/10生日享48折；3/11 - 3/20生日享58折；3/21 - 3/30生日享68折。

24F極炙牛排館於3/5、3/6、3/7三天晚餐時段主廚套餐快閃85折；3/10-3/31晚餐時段則享伊比利豬排、菁英級肋眼、菁英級菲力三款精選套餐85折，皆需預先來電訂位，３月於宵夜酒吧時段則舉辦開瓶之夜，凡點開瓶之夜推薦酒款(整瓶)，並於FB、IG文章推文標註一名朋友，立折NT＄100（至多三名、一瓶酒限折抵一次）。

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(中時新聞網)