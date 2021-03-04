巫師前鋒日本籍八村壘入選全明星新秀挑戰賽世界隊。(美聯社資料照)

NBA今天公布2021年全明星新秀挑戰賽名單，錫安威廉森、莫蘭特和拉梅洛鮑爾率領美國隊，世界隊的陣容則有八村蕾和卡巴佐等人。

美國隊完整名單：拉梅洛鮑爾（黃蜂）、愛德華茲（灰狼）、哈里伯頓（國王）、赫羅（熱火）、杭特（老鷹）、凱爾登強生（馬刺）、莫蘭特（灰熊）、麥克波特（金塊）、錫安威廉森（鵜鶘） 、懷斯曼（勇士）。

世界隊名單：阿邱瓦（奈及利亞，熱火）、亞歷山大沃克（加拿大，鵜鶘）、阿夫迪亞（以色列，巫師）、貝雷特（加拿大，尼克）、卡巴佐（阿根廷，金塊）、布蘭登克拉克（加拿大，灰熊）、托特（加拿大，雷霆）、八村壘（日本，巫師）、馬燈（法國，雷霆）、穆德（加拿大，勇士）。

先前NBA確認今年在全明星期間不舉行新秀挑戰賽，不過仍會對外公佈新秀挑戰賽的入選名單。NBA表示，不舉辦新秀挑戰賽的原因是，無法在一天內完成所有全明星賽活動。

新秀挑戰賽名單包括10位來自美國本土的一二年級球員和10名來自海外的一二年級球員，入選球員由聯盟30支球隊的教練們投票選出。

(中時 )