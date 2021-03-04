美國聯準會（Fed）周三發布最新的轄區經濟調查報告「褐皮書」，稱美國在今年初的前幾周經濟維持溫和復甦、企業對未來幾個月的情勢感到樂觀、住房需求強勁，但就業市場僅呈現緩慢的改善。

報告中指出，從1月至2月中旬，聯準會12個轄區的經濟活動大多溫和增長，隨著新冠肺炎疫苗普及，大部分企業對未來6至12個月的前景仍感樂觀。

不過，勞動力市場的復甦態勢不如預期，與2020年疫情爆發前相比，美國迄今仍然流失約1000萬個工作。

聯準會在報告中指出，大多數地區報告在這段調查期間的就業程度提高，但成長緩慢。這樣的結果將令官員們感到失望，他們原本期盼為支持經濟復甦所做的努力，能在加速創造就業上獲得回報。

在聯準會的費城轄區，部分受訪者提到華盛頓當局就是否實施15美元最低時薪展開的辯論，雖然部分受訪者擔心最低時薪可能上漲，但一名受訪者表示，基於為勞動力需求，薪資正在升高，15美元最低時薪已經實現。另一名受訪者則提到一些招聘廣告，提供時薪為23美元的倉儲工作。

ISI Evercore副董事長Krishna Guha表示，最新的「褐皮書」與1月發布的報告相比「略有上修」，稱經濟至少呈現溫和成長的轄區增加一些，此外，幾乎沒有跡象顯示物價將加速上漲，一旦物價急升，就可能挑戰聯準會維持低利率的承諾。

新冠疫苗接種計畫持續擴大，以及美國即將推出1.9兆美元聯邦支出方案的預期，為美國經濟前景帶來提振，引發市場臆測聯準會可能被迫提前縮減對經濟的支持。

聯準會多位官員近來已駁斥這樣的臆測，並提出從高失業率到通膨仍然低迷等一長串在考慮對貨幣政策做出任何改變之前，必須先解決的問題。

(時報資訊)