1.台積電(2330)：昨土洋對作，本土法人多頭勝出，惟周三ADR收跌2.47％，今早股價開低探至606元，5日線告失。

2.南亞科(2408)：2月營收去增26.9％，改寫28個月新高，昨獲外資轉買超3588張，帶動今早一度逆漲近3%。

3.聯電(2303)：昨遭外資擴大賣超50970張，昨夜ADR續挫3.72%，今早股價跌逾3%，50關警鈴大作。

4.海光(2038)：外資連兩日買超加持，股價飆上漲停，飛過5日線。

5.中鴻(2014)：昨外資、自營商聯手轉買超9180張，激勵早盤股價漲逾6%，越過前高、達18.9元。

6.大成鋼(2027)：美對18國課鋁捲重稅，可望成為最大受惠廠商，今早放量強漲逾6%，達33.7元。

7.穎漢(4562)：昨獲外資大舉買超119張，激勵今早股價快攻漲停鎖死。

8.和勤(1586)：2月營收年增111.27％，連2個月創同期高，今挾量強漲逾3%，越過月線。

9.豆府(2752)：去年營運寫3高，擬配息9元、殖息率逾5%，早盤力漲抗跌。

10.群電(6412)：2020年改寫9紀錄，2月營收同期新高，Q1再戰新高，股價上揚逾2%，站上5日線。

11.南帝(2108)：原油期貨反彈，防疫、石化題材熱，晨盤高漲逾5%。

12.華夏(1305)：受惠PVC報價、利差續穩高檔，今年獲利有勁、外資喊買，早盤帶量上攻近5%。

13.裕民(2606)：BDI指數上揚、外資轉買超，股價走揚近2%。

14.大成(1210)：內資力挺，多方不退散，晨盤上漲逾2%。

15.麗臺(2465)：比特幣回神，早盤直線飆上漲停，再寫波段新高價。

16.捷泰(6165)：外資終止連7日賣超，股價跌多回穩，翻紅漲逾3%。

17.中石化(1314)：油價蠢動、報價挺，晨盤爆大量續漲逾5%。

18.亞太電(3682)：與遠傳5G共頻共網獲准，多頭掌聲響起，今放量跳漲6%，一舉收復10元及各短均線。

19.閎康(3587)：檢測訂單湧急單，早盤一度彈升2%，衝上3年半高價。

20.富采(3714)：Mini LED下季放量，獲外資連3買相挺，晨盤走揚2.5%，來到相對高檔。

21.創源(4160)：運用MIRA技術，精準胚胎植入新時代，早盤獲買盤力挺強攻漲停，站上半年高價。

22.橙的(4554)：買盤拉抬，早盤火速攻頂，寫近2個月高價。

(時報資訊)