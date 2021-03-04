受惠記憶體市況復甦，產品量價俱揚，南亞科(2408)2021年2月合併營收創逾二年新高；此外，美國記憶體晶片大廠美光科技宣布調高財測，可看出記憶體市況優於預期。

記憶體市況全面轉好，南亞科2月合併營收57.91億元，創下2018年11月以來新高，也就是28個月來新高，較1月增加4.68%，較去年同期增加26.91%。南亞科1~2月合併營收為113.23億元，較去年同期增加24.93%。

展望今年，南亞科預期，上半年需求會趨於穩健，在供給成長有限下，動態隨機存取記憶體(DRAM)產業將步入正向循環，上半年合約價可望逐季走揚。

本季隨著記憶體市況增溫，產品價格止跌回升，有利南亞科獲利比上季回升。

美國記憶體晶片大廠美光科技(Micron Technology Inc.)於美東時間週三(3月3日)上午宣布調高2021會計年度第2季(截至2021年3月4日為止)財測。

美光將第2季度營收預估區間自56-60億美元(中間值為58億美元)上修至62.0-62.5億美元(中間值為62.25億美元)，非一般公認會計原則(Non-GAAP)每股稀釋盈餘預估區間自0.68-0.82美元(中間值為0.75美元)上修至0.93-0.98美元(中間值為0.955美元)。

外電報導，美光財務長Dave Zinsner週三表示，DRAM出貨量、均價皆優於預期，產業供給吃緊現象預估將延續至年底。

(時報資訊)