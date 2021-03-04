11.7萬劑AZ疫苗3日抵台，第一線醫護將優先施打。（翻攝林佳龍臉書）

AZ疫苗11.7萬劑終於到手了，第一線醫護人員為優先施打對象，但身份重要的總統、副總統、防疫指揮官是否也該趁這一波施打呢？總統府、陳時中都回應表示，不因身份而享特殊待遇。對此，前台大感染科醫師林氏璧驚吐一句，其實「政治人物的手臂是要留給國產疫苗的啦！」

中央流行疫情指揮中心昨（3）日宣布，221家醫療院所一線醫護採檢人員優先施打，根據資料，全國新冠肺炎專責醫院及其他醫療院所「醫事等相關工作人員」資格名冊，責任醫療院所（專責、隔離、採檢）總家數共211家，風險等級分三級，其中最直接照顧（含採檢）確診者或疑似個案第一線工作人員，為第一級約50716人。疫情指揮中心初步決定，首批AZ疫苗11.7萬劑，先施打11.7萬人。

林氏璧在臉書上發文評論，AZ疫苗每人需打兩劑，現在決定先施打11.7萬人，而不是打一半的人，他能理解指揮中心的決定，但覺得這其實有點冒險。他指出，11.7萬劑會不會在8~12周內來到台灣，仍有不確定性，再加上他個人也對相隔8~12周施打的建議有疑慮。

撇開疾管署日前公布的施打順序名單，其實國外也有國家領導人率先施打的例子，領袖帶頭施打疫苗，不僅能建立民眾的信心，也可破除不實的謠言。因為經過調查，國內仍有不少民眾對施打新冠疫苗興趣缺缺。因此才有媒體詢問，總統蔡英文、副總統賴清德和防疫官員是否也該率先施打？

對此，林氏璧以其曾待過醫界經驗用大白話吐實，「政治人物的手臂是要留給國產疫苗的啦，給他們AZ做什麼……我這樣會不會太誠實。」最後，他說道，如果他還在第一線，必須面對接觸新冠病毒的風險，他會打AZ疫苗。因為他不知道錯過的話，下一批疫苗何時進來或是什麼廠牌，他不一定等得到心目中理想的莫德納疫苗，當然他也完全能理解想等莫德納的心情。

(中時新聞網)