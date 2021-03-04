國民黨文傳會副主委黃子哲臉書發文，引來不少網友留言，表達對國民黨的期許與建議。（圖／翻攝自黃子哲臉書）

國民黨文傳會副主委黃子哲指出，民進黨政府在萊豬、中天、鳳梨、藻礁4大議題上頻頻失血，就連新冠肺炎疫苗也因進度緩慢引發質疑，當年那個「討厭民進黨」的感覺又回來了，呼籲民眾必須把反彈與反噬的力量，加倍奉還給總統蔡英文。此言卻引來不少網友激動留言，希望身為最大在野黨的國民黨能夠更爭氣，好好加油不讓民進黨繼續坐大。

黃子哲2日在臉書發文直言：「『討厭民進黨』的感覺回來了。」痛批民進黨政府倒行逆施，在萊豬、中天、鳳梨、藻礁等議題上，頻頻失血，甚至連新冠肺炎疫苗也因進度緩慢而引發質疑；如今民進黨各地放火，四處失分的窘境，的確越來越有當年那個「討厭民進黨」的感覺了。

黃子哲指出，2018年九合一選舉前，蔡英文開了太多戰場，從一例一休、年金改革、能源政策、用人酬庸，甚至選前促轉會副主委張天欽東廠事件等，都備受批評與指責。當時社會壟罩一股「全台最大黨就是討厭民進黨」氛圍，果然讓民進黨大敗，輸到脫褲；2020年若非反送中、一國兩制台灣方案等加分題，蔡恐怕無法順利連任，但第二任期開始不久，蔡政府隨即鴨霸的宣布開放萊豬，接著關掉《中天新聞台》，加上近來陸禁鳳梨事件與藻礁生態議題，蔡政府不斷引爆各界怒火。

面對民進黨近來引發的爭議，黃子哲抨擊，這些關乎食安、言論自由、環保、農民權益等民進黨過去聲稱「最關心」的問題上，如今卻在執政無能下，一一被看破手腳，也一步步被民意所反擊；然而民進黨卻只想著把公投與大選脫鉤、找網軍攻擊公民團體、傾綠營勢力抹黑國民黨、藉大內宣掩蓋施政失敗等，「『討厭民進黨』已進入到2.0版，反彈與反噬的力量，必須也應該要加倍奉還給蔡英文」。

對此，不少網友卻留言表示：「那又怎樣？國民黨那麼不爭氣……是最失敗的在野黨，才會讓民進黨做大……唉」、「國民黨加油好嗎？」「我是深藍支持者，希望國民黨好好加油，硬起來，爭氣一點」、「國民黨自己也要好好努力」、「真的是恨鐵不成鋼」、「國民黨加油」、「再罵兇一點」、「不要被民進黨打趴了」。

(中時新聞網)