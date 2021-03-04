觀光飯店搶生意，從「餐」拚到「飲」！台北寒舍艾美店宣布，自3月10日起在館內「北緯二十五」推出兩款春季咖啡新品，以義大利頂級illy咖啡結合在地水果，讓「精品咖啡控」喝出春天的味道，每款售價320元+10％。

寒舍艾美北緯二十五推出兩款春季咖啡新品，蘋香肉桂拿鐵」標榜是illy咖啡與蘋果的奇幻邂逅，脆甜多汁、充滿果蜜滋味，添入獨特香氣的肉桂棒，於唇齒間散發迷人尾韻。另一款「輕煙橙香咖啡」，柳橙清新的香氣、百香果的酸甜感和illy咖啡醇厚馥郁的風味相互襯托，注入柑橘風味的煙霧，創造出驚喜美妙的夢幻逸品，將層疊交織的寫意清新化作喉間氣息，引領迷人香氣體驗感官饗宴。另外，選購「輕煙橙香咖啡」還可以享買一送一優惠，為新的一年帶來好事成雙的吉祥之兆。

北緯二十五致力於將艾美品牌的咖啡文化引入艾美賓客的生活中，讓咖啡成為旅行風景中最優美與最難忘的記憶之一。精選三款精品手沖咖啡，包含來自印尼蘇門答臘的「黃金曼特寧G1」，層層嚴格篩選出品質最優良的豆子，而G1（Grade1）正是表示該豆種的最高等級。獨特煙燻香氣，油脂感細膩滑順，且細緻中帶著醇厚、大自然的芳香與回甘的尾韻，每一口都讓人意猶未盡！另外推薦兩款來自精品咖啡的發源地－衣索比亞（Ethiopia），「衣索比亞谷吉」採用最古老的日曬處理法，濃郁的柑橘氣息，富有焦糖奶油般厚實滑順口感，柔和水果香甜餘韻細緻迷人。

「耶加雪菲」（Yirgacheffe）產區位於只生長在海拔1,700-2,100公尺，是衣索比亞平均海拔最高的咖啡產區之一，其原意為「讓我們在這塊溼地上安身立命」，得天獨厚的地理環境造就出絲滑順口且極富層次的美味口感。清新橘香芬芳，入口充滿檸檬與柑橘酸甜氣息，尾韻飄散出萊姆酒的芳香，品飲時不僅散發微苦的高雅氣質，微醺滋味醉人浪漫。精品手沖咖啡每一款售價300元+10％，一同感受原生咖啡豆的純粹風味和簡單極致。

(工商 )