每年在母親節前夕，都會率先迎來38婦女節，而淘寶天貓今年也再次為了台灣女性消費者打造了3.8節優惠，第1大優惠就是8日前每人每天可在手機淘寶中，抽到最高限量限折人民幣380元現金紅包，第2就是5日至8日期間每天0時、中午12時及晚上8時，整點將開放搶領折抵紅包，購物滿人民幣699元即現折人民幣70元、滿人民幣999元則現折人民幣100元，而在天貓平臺購物滿人民幣200元可折抵人民幣20元、淘寶平臺購物滿人民幣199元折抵15元。

5日至8日期間每天0時、中午12時及晚上8時，皆有不同熱賣商品限量搶購。（淘寶天貓提供）

另外淘寶天貓也觀察到自去年雙12起所推出「台灣跨境包郵專區」深受台灣消費者歡迎，至今使用人數已有翻倍成長，目前也集結了百萬件商品在專區中供台灣消費者購買，而8日前於「台灣跨境包郵專區」更推出購物滿人民幣249元，免合單且不限商店、大小重量和數量，只要滿額就由淘寶天貓支付跨境段運費郵資及跨境購物進口稅，把握3.8節購物免運免稅超划算。

(中時 )