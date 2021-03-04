變性網紅「罔腰」先前自稱懷孕，引發軒然大波，高市衛生局介入調查並於日前約談罔腰，結果出爐後，認為她涉嫌散布謠言影響公共之安寧，依違反《社會秩序維護法》函送法辦，對此她語帶不滿表示：「原來都不能分享喜悅，莫名其妙」，更將一切問題怪罪到媒體身上。

針對變性網紅罔腰自稱懷孕，諸多疑點讓網友質疑真實性，高市衛生局昨（３日）表示，依據罔腰意見陳述「自承本人未懷孕、超音波等懷孕照片非本人所有」，目前蒐集相關調查結果函報衛福部，涉及不實部分，依違反《社維法》第63條函送後續偵辦，對此罔腰男友駁斥：「好像沒這回事」，接著反批媒體亂報之外，更怒嗆衛生局「好好笑，我坐等如何開罰」，態度相當囂張，隨後反遭高雄市衛生局打臉「沒這回事」的說法。

罔腰遭戳破假懷孕後，將問題怪罪到媒體身上。（圖／wen810615 IG）

罔腰對於被網友撻伐感到冤枉。（圖／wen810615 IG）

對於造假懷孕一事，罔腰在IG限時動態發文，先是表示為何不能分享喜悅，並將問題怪罪於媒體散佈消息，接著動怒表示：「還是我以後被說其實沒有變性，我一直都是女生，假裝我是變性人，被故意利用炒作話題，然後也都怪到我頭上？｣對於遭網友謾罵，她無奈表示：「整個社會好像以為我殺人放火一樣，因為你們根本不了解真正的我，不知道我受過什麼傷」，最後更反問：「我傷害誰了嗎？」，已不見日前發文嗆聲：「我就是喜歡你們看不慣我，又幹不掉我的樣子」的囂張模樣。

罔腰反問網友自己究竟有傷害到誰。（圖／wen810615 IG）

至於罔腰是否違反人體試驗法？衛生局已依蒐集調查結果函報該法主管機關中央衛福部，進行後續認定處理。

(中時新聞網)