綠委林淑芬、劉建國、江永昌在去年底萊豬表決時未按民進黨團決議投票，日前遭處停權，今早立院新會期委員會分配結果出爐，3人全遭改調委員會。而身陷司法風暴，並於近日宣布退黨，但仍配合黨團運作的前綠委蘇震清，則如外傳轉至交通委員會。

林淑芬等3人，因萊豬表決未配合黨團，因此遭民進黨中評會停權1年。今日上午立院新會期委員會名單出爐，林淑芬由原本的衛環委員會改分配到外交國防委員會，原在衛環委員會的劉建國及財政委員會的江永昌，則雙雙被分配到司法法制委員會。蘇震清則從經濟委員會轉至交委會。

據了解，司委會及外交國防委員會對綠營而言，是相對冷門的委員會，林淑芬在昨日上午記者會時受訪時，已預告可能會因萊豬表決事件而被分配到司委會，並表示若離開長期關注的衛環委員會，等同是被黨剝奪自己的專業。而今日出爐的結果，林雖未到司委會，但也是被安排到冷門委員會。至於劉建國及江永昌辦公室昨日皆表示，尊重黨團安排。

(中時 )