英飛凌科技（Infineon）推出全新XENSIV預測性維護評估套件，本產品是與IoT服務供應商Klika Tech共同開發，並由雲端服務供應商AWS支援，為客戶提供端對端的解決方案。此套件包含硬體（感測器、微控制器、嵌入式安全防護）、軟體及CloudFormation範本等，為快速、輕鬆評估基於感測器的狀態監控和預測性維護作業提供良好的基礎，亦充分證明英飛凌支援物聯網的能力。目標應用包含暖通空調（HVAC）設備，以及馬達、風扇、驅動器、壓縮機、致冷及智慧建築的其他組件。

Klika Tech總裁暨共同執行長Gennadiy Borisov表示，他們與AWS及英飛凌合作開發端對端HVACR預測性維護評估套件及異常偵測解決方案，助力建築營運商評估各種功能，主動防患於未然，避免其演變為代價高昂的故障。現在憑藉完整的評估解決方案，將可提高效率和減少系統停機時間，只需要透過這款可快速部署且擴充的評估平台即可完成。

英飛凌新興應用負責人Robert Junker表示，隨著智慧建築的興起，業者日益注重狀態監控與預測性維護等功能，希望藉此充分發揮智慧建築的潛力。這套評估套件能讓客戶輕鬆評估其HVAC系統中基於感測器的狀態監控與預測性維護功能。他們與夥伴廠商合作，在預測性維護流程中提供完整的端對端支援。

XENSIV預測性維護評估套件是XMC4700 XMC Relax套件的延伸，其可配備XENSIV感測器衛星板，並可搭配多種用於蒐集資料與監控狀態的感測器。

隨附軟體可完全支援FreeRTOS核心。AWS雲端整合是由完整的AWS CloudFormation範本及軟體應用程式堆疊完成。此外，還包括圖形使用者介面（GUI）與基本異常偵測。至於連線能力，已將WiFi與乙太網路整合為內建功能，且設有可擴充連線能力的mikroBUS ClickBoard介面。

根據IHS Markit的報告，整體智慧建築市場將在2022年時達到175億美元。預測性維護技術起源自智慧工廠，是目前智慧建築的重要功能之一。預測性維護能夠使故障減少70％，維護成本減少25％，而維護良好的設備則可延長20％的使用壽命。特別是HVAC的終端使用者（如建築所有者及設施管理員）會要求他們的設備需具備預測性維護功能，因為設備故障可能會導致建築營運嚴重中斷的情形。

XENSIV預測性維護評估套件將在英飛凌2021年嵌入式解決方案虛擬大會（3月1日至5日）上開放限定客戶購買，並將於2021年上半年起透過經銷商開放訂購。

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