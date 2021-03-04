人民幣兌美元中間價4日創逾1個月新低，中間價報6.4758元，較3日6.4565元，跌193個基點，跌幅為0.3％。

香港信報報導，中國人民銀行連續4日進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作。

4日有200億元到期，單日淨回籠量也為100億元。據路透統計，3月1日當周公開市場共有800億元逆回購到期，單日規模為100億元或200億元，分布較為均勻。

(工商 )