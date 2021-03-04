人幣中間價跌193個基點 人行連4日百億逆回購 10:432021/03/04 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價4日創逾1個月新低，中間價報6.4758元，較3日6.4565元，跌193個基點，跌幅為0.3％。 香港信報報導，中國人民銀行連續4日進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作。 4日有200億元到期，單日淨回籠量也為100億元。據路透統計，3月1日當周公開市場共有800億元逆回購到期，單日規模為100億元或200億元，分布較為均勻。 台股電子股疲軟 記憶體族群逆勢紅 股價指數期貨贏家專欄－多頭回檔 醞釀重啟攻勢 (工商 ) #中間價 #基點 #逆回購 #單日 #人民幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美廉社組巷口鳳梨應援團 挺農民認購100噸 14:362021/03/04 財經 台積電又狂殺 台股開盤暴跌近200點 萬六告急 09:062021/03/04 財經 莊周文涉網路賭博 撈594億起訴 04:102021/03/04 社會新聞 神腦攜手Panasonic 國際牌超級品牌月最高現賺兩萬 買空調好禮三重送 15:502021/03/04 財經 《商情》豆油走強 帶動馬來西亞棕櫚油反彈 10:172021/03/04 財經 《韓股》空方氣焰勝 KOSPI三千保衛戰 11:252021/03/04 財經 報價再漲 12檔鋼鐵股漲聲響 04:102021/03/04 證券．權證 美國通膨指數升破2.5％ 2008次貸危機以來新高 10:562021/03/04 財經 憑台北車站內消費發票折房價 台北天成飯店客房促銷有新招 14:512021/03/04 生活 《半導體》南亞科2月營收寫28月新高 美光看旺DRAM利營運 10:172021/03/04 財經 1分鐘讀財經》美方讓步 中芯採購ASML設備 08:192021/03/04 財經 財經熱門新聞 老美開後門中芯晶片復活 聯電不是最慘？ 2家台廠跟著跌 - 財經 債市引爆股市大殺戮 謝金河曝台積電慘了 - 財經 美半導體過度依賴台灣很慘？專家1句戳中老美要害 - 財經 散戶被騙了 台股最慘底線曝 爆背後2大兇手 - 財經 外資爆砍 晶圓老二豬羊變色 專家曝散戶下一步 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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