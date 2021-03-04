為推廣永續旅遊，位在東北角的福容大飯店福隆館即日起至3月29日推出「環保旅人住房方案」，入住時只要淨灘撿滿一袋垃圾，就能夠換取500元飯店購物金，直接讓垃圾變黃金。

福容大飯店福隆推出「環保旅人」住房方案，兩人成行只要3,500元，搭配平日住房再升等海景房，客房內除了不提供備品外，轉而放置垃圾袋與夾子，邀請客人一起到海邊淨灘，只要蒐集滿一袋的垃圾量，就能兌換500元的飯店購物金，不論餐飲、休閒消費等，都可以直接折抵。

除了淨灘要身體力行外，專案內配合低碳旅遊目標，提供自行車及台灣好行搭車攻略，讓旅客可以踏上公路看遍東北角的美景，跨上龍門吊橋欣賞雙溪河的美景，亦或是穿越舊草嶺隧道遇見龜山島的狀況山海一色，或是登上台灣好行來到鼻頭角步道，走在全台最美小學的邊坡，再到祕境聽濤咖啡廳，來杯下午茶的悠閒時光，最後回到飯店內再浸潤海洋溫泉的洗禮，紓緩全身，實踐環保理想，可前往福隆體驗一場不一樣的環保旅遊。

福容大飯店福隆也推出福隆溫泉旅遊一日遊專案，搭配自行車路線，單人成行只要999元起，就可以騎乘單車暢遊東北角，回到飯店後可先至百坪空間的溫泉浴場放鬆身體，再享用主廚特製的叻沙火鍋，騎乘的路上也不用擔心肚子餓，飯店也貼心準備了隨身補充包，讓旅客隨時補充能量！如果想要樂活輕鬆一點，也可以選擇「與山有約，甜湯之旅」方案，漫步在百年時光的草嶺古道中，登高遠眺龜山島的壯麗景色，下山後到海洋溫泉洗淨一番，帶著輕鬆身心到海景咖啡廳品嘗精緻下午茶，來場午後的愜意時光，專案價也只要559元起。

(工商 )