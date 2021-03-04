有多項強盜、竊盜前科的67歲資深迷魂盜黃美万，去年又在台北市萬華區連續多次利用迷藥洗劫被害人財物，連被害人的香菸都不放過，甚至「壁咚」瘦弱老翁強搶金錢跟鑰匙，台北地檢署偵查後，4日認定黃女下藥迷昏獨身年長男性洗劫財物，依強盜罪起訴，並請求法院在黃女執行前，先入勞動場所強制工作。

黃美万從去年3月起，就陸續尋找作案對象，她先在3月27日凌晨騎電動代步車與獨坐在龍山寺捷運站出口處的謝姓老翁攀談，假裝願意陪酒，把謝某帶到她的留宿處，等謝姓老翁失去意識，下手取走謝的3600元現金、悠遊卡、身分證後，把謝某丟在路邊，只留下300元給謝搭車。

去年11月1日晚間10點半，黃美万又假裝陪酒搭訕路過的許姓老翁，許不知引狼入室，竟將黃帶回自己住處，還外出買啤酒、滷味，許某酒後不省人事，黃女動手搜刮許的住處，取走手機、500元現金，連許放在桌上的香菸都不放過。

11月9日凌晨4時許，黃美万見到已經酒醉且步履蹣跚的陳姓老翁瘦弱可欺，故技重施上前佯邀一同喝酒，陳某拒絕走避，黃美万不甘到手肥羊開溜，亦步亦趨的跟隨陳某，還將他「壁咚」到牆邊，陳某仍揮手拒絕，黃女竟然當面飛撲拉扯陳某，讓陳某跌坐路邊植栽處，黃女見路人沒有施救，步步進逼搶走陳某2000元現金及3支鑰匙，陳也因此受有擦挫傷。

檢察官依被害人指述及萬華分局偵查報告認定黃女犯行，除起訴黃女，宣告沒收黃女的犯罪所得，並認為黃女法治觀念薄弱，全然漠視及未尊重他人財產權，是習慣性犯罪當作生活開銷來源，單憑刑罰已難矯正，所以請求法院在黃女執行前，先令入勞動場所強制工作。

(中時 )