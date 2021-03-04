立法院新會期開議，民進黨團各委員會名單底定，其中，林淑芬、劉建國、江永昌等3人因萊豬表決跑票，遭黨團停權3年，無法自行選擇所屬委員會，據掌握民進黨團各委員會名單，劉建國、江永昌被分配到司法法制委員會，林淑芬則是國防外交委員會。另外，被指控涉貪案的蘇震清，雖日前宣布退出民進黨，但仍加入黨團運作，新會期將從經濟委員會移往交通委員會。

林淑芬、劉建國過去所屬衛環委員會，江永昌在財政委員會，不過，因3人上會期萊豬表決時，未遵照黨團決議一致投票，而是棄權未投票，被黨團認定「跑票」，決議林淑芬等3人黨團停權3年、罰3萬元。

林淑芬等3人因被黨團停權，無權選擇新會期委員會，只能被動接受黨團安排，原本預估3人都會被排到黨團內無人登記的司法法制委員會，不過，據知情人士透露，最終林淑芬被分到國防外交委員會，劉建國、江永昌則是司法法制委員會。

該人士表示，原本黨團書記長羅致政、幹事長劉世芳原本有登記其他委員會，經過協調討論，2人配合黨團戰力需要，依循往例黨團三長都到司法法制委員會，至於其他委員所屬委員會還可能微調，一切以黨團公布為準。

其他小黨及無黨籍所屬委員會部分，民眾黨籍高虹安原本抽中國防外交委員會，經過協調後換到教育及文化委員會；時代力量的邱顯智從教育及文化委員會換到內政委員會；基進黨陳柏惟、無黨籍林昶佐也都換回外交及國防委員會。

(中時 )