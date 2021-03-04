內政部警政署刑事局發出新聞稿提醒，歹徒製作假投資網頁，以高額獲利引誘被害人。（內政部警政署刑事局提供）

釣魚網站掛假媒體之名誤導民眾 警方查處呼籲四大原則。(擷取https://www.bapramenfoi.com/)

坊間近日又出現許多詐騙式釣魚網站，專門假借媒體與網路媒體，以誇大不實的偽造報導，以及名人言論，加以偽造重製後，掛上「假媒體」抬頭後發布於社群，嚴重誤導大眾，近來就出現一個名為「https://www.bapramenfoi.com/」的網站四處製造謠言，警方目前已組成專案小組全力查處，並呼籲民眾四大原則嚴防遭到詐騙。

民間事實查核機構「MYGOPEN」也注意到此網站製造假訊息能力，並且強調這個詐騙特別狡猾，在各平台放廣告，但是追不到來源，目前懷疑是盜用他人的網站。

內政部警政署刑事局也發佈新聞稿《近期有仿冒國內媒體網頁宣傳 假投資真詐騙請勿受騙》，新聞稿指出：

一、 近日發現有不法人士 「 仿冒國內自由時報 」 媒體網頁，傳遞不實報導，經檢視該不實報導，謊稱「國內企業家透過投資線上交易獲利無數」之話術，誘騙民眾至網站註冊並投資虛擬貨幣。分析該詐騙網站「https://www.bapramenfoi.com/industry taiwan/」，IP 位址初步研判位於美國，且文章內用詞用語不通順，並有使用簡體字等現象，手法粗糙。

二、 經本局分析，點擊網站任一連結，將導向假冒「Immediate Edge」之投資網站，該詐騙網站又以比爾蓋茲、文克萊沃斯雙胞胎等企業家作為宣傳，誘騙民眾填寫註冊資料，研判係假投資真詐騙網站。

三、 分析近期「虛擬貨幣假投資真詐財」詐騙手法，大多透過架設網站標榜「高額獲利」、「知名企業家參與」等口號吸引民眾投資時下熱門之虛擬貨幣，刑事局呼籲民眾應慎選投資管道，高報酬率投資標的 必定伴隨高風險，如有獲利來源不明或獲利率顯不合理等情形，均是詐騙手法，更勿輕信網友來路不明的投資管道，凡接到任何可疑投資訊息，請撥打165反詐騙專線諮詢，避免受害。

警方表示，所謂網路釣魚就是詐騙者用相同的網頁內容、相似的網址，冒充他人網站，讓民眾誤判，進入該網站輸入原網站之帳號、密碼，藉以蒐集民眾之帳號、密碼，再加以利用。

警方呼籲，如何防止遭釣魚網站詐騙帳號、密碼有四大原則如下:

1.安裝具有偵測網路釣魚的防毒軟體。

2.收到來路不明郵件，不要直接按下郵件內的連結。

3.避免開啟網路上之任何附件檔，可利用掃毒軟體先行掃過後再開啟。

4.直接在瀏覽器的網址列輸入真正的網站網址，若以搜尋引擎查詢到的網址，請注意所連結之網址是否與原本之網址有無差異性，比如0跟O。

5.定期更新瀏覽器漏洞，將瀏覽器更新至最新版本，並安裝最新的安全修正程式。

警方強調，有時候點擊連結雖然不會連到釣魚網站，但是你的電腦可能已經自動下載並安裝「惡意程式」，這些「惡意程式」會偷偷記錄你電腦裡的資料並且回傳給歹徒。因此想要防止惡意程式的入侵，除了不要隨意點開連結之外，也可以安裝「防毒軟體」，並且要定期更新，防毒軟體可以幫助你的電腦即時偵測到危險程式，並阻止它進入你的數位裝置。

為了防斥假訊息，警政署要求刑事局加強查處，目前已有刑事局偵九大隊、資訊人員、偵查科和各縣市科技辦案高手共50人，組成一支專打假消息的查處小組。

警方表示，小組會針對網路社群、LINE通訊軟體等傳播媒介散布假訊息者進行偵辦，但查處對象並非毫無限制，目的是要避免造成危害。警政署也提醒民眾，除了不要散布不實訊息以免觸法，也千萬勿輕信網路流言，如果發現可疑訊息應立即通報警方展開查辦。

(中時新聞網)