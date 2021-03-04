罔腰在IG限動把錯推給媒體。（柯宗緯翻攝）

罔腰在IG委屈說「我傷害誰了嗎」。（柯宗緯翻攝）

變性網紅「罔腰」驚爆懷孕被官方認證假孕後，高市衛生局依違反《社會秩序維護法》函送法辦後，罔腰4日凌晨再度嗆聲，反問「我傷害了誰嗎」？衛生局今天反嗆，近日接獲不少不孕症民眾陳情，勾起他們求子之痛不愉快回憶，後續《社維法》部分由警方偵辦，至於是否違反《人體試驗管理辦法》則由衛福部來認定。

衛生局簡任技正潘炤穎指出，罔腰2月24日親自到衛生局陳述，過程中她態度平和，也願意配合調查，但她自承沒有懷孕一事，超音波照也不是她的，至於動機有待釐清，會依據她PO網的照片及陳述內容，函覆衛福部釐清是否違反《人體試驗管理辦法》。

罔腰則在IG喊冤「整個社會以為我殺人放火」、「不知道我受過什麼傷」，更嗆「我傷害誰了嗎」，還把錯推給媒體，「到底甘我什麼事，原來都不能分享喜悅？」、「被故意利用炒作話題，然後也都怪到我頭上？」

對此，潘炤穎直言，最近接獲不少不孕民眾陳情，包含有不孕症的婦女同胞，還有進行人工生殖沒有成功的女性同胞，對於這樣的事件，除了感到謬誤之外，更感到沮喪，因為勾起他們在整體過程裡面的一些不愉快回憶，對於她不實的言論，以及悖離專業及情感面等問題，確實造成社會不安與騷動。

(中時 )