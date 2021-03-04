3月3日由於美債殖利率繼續大幅走高，債券市場的美國通膨指標也強勢升破2.5%，為2008年次貸危機以來首次。

衡量通膨預期的美國五年期損益平衡通膨率漲至2.5%上方，創2008年來新高，日內上行近4個基點，10年期損益平衡通膨率最高觸及2.2336%，衝破2.3%，走高3.6個基點。

同時，10年期美債殖利率（名目利率）上逼1.50%大關，當日最高至1.498%，從低點反彈10個基點，刷新去年2月初以來高位。

5年期美債殖利率當日最高至0.748%，一日內漲超7個基點。瑞穗利率策略師Peter Chatwell稱，5年期名目美債殖利率再次危險地接近0.75%，這是股票和信貸(1.96, 0.08, 4.26%)市場的第二波警告信號。

盈虧平衡通膨率是同期限美國國債殖利率（名目利率）和通膨保值債券（TIPS）殖利率之差，反映市場對於通膨的預期。

在美債殖利率步步走高之時，納斯達克盤初跌超200點或1.6%，晶片股普跌，特斯拉(653.2, -33.24, -4.84%)和蘋果(122.06, -3.06, -2.45%)等權重科技股均跌超1%，VIX波動率日內大漲10%並突破26。現貨黃金跌超2%，逼近1700美元大關，現貨白銀跌幅擴大至3%，並下破26美元。

分析師指出，在美聯準會超量寬鬆貨幣政策、數兆美元的財政刺激計劃，以及美國經濟即將全面重新開放的預期等組合拳，都令投資者蜂擁押注價格水平將持續上漲，市場通膨預期飆升。

市場似乎被每一個通膨壓力可能抬升的消息所困擾，今日美債變動也能歸咎於英國政府令人吃驚的「井噴式財政支持」，將大量發行英國國債並設立基礎設施投資銀行。

先前，媒體報導稱，歐洲央行無意干預歐元區債券殖利率的漲勢。德國10年期國債殖利率創新高至-0.303%，當日漲幅近5個基點。

(中時新聞網)