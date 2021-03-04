感情空窗但工作滿檔的女星郭書瑤，轉戰戲劇界後屢創佳績，近來主演的華劇《未來媽媽》熱播中，郭書瑤飾演艱辛求子的諮詢師「家妃」，不但身體受苦，夫妻間也因此衝突不斷，讓許多已婚粉絲看了心有戚戚焉，而郭書瑤昨在IG貼出一張照片，肚子上滿滿插針的瘀青，惹哭一票網友。

郭書瑤在《未來媽媽》中飾演不孕科諮詢師「家妃」，不僅經手的個案讓她心疼，自己從決定結婚到生子，也處處兩難，而當她與禾浩辰決心求子，一度意外流產，又發現因卵巢早衰不易懷孕，因此開始不孕症療程，而做試管嬰兒之路，屢屢打亂夫妻倆的生活與工作，還得不斷吃藥打針，隨著賀爾蒙改變，讓家妃情緒不穩，夫妻感情因此產生摩擦，過程非常艱辛。

上週的劇情發展到兩人大吵，禾浩辰脫口：「這樣的生活不想再繼續了」，兩人才驚覺生活重心都圍繞在生孩子上頭，慢慢消磨掉原本甜蜜的感情，出現婚姻危機，昨天郭書瑤在IG貼出一張照片，是為了克服不孕症而往肚子上扎針，留下滿滿的瘀青痕跡，郭書瑤以這張照片致敬那些正在走或是曾走過不孕症療程的媽媽們，也真實地呈現那些求子夫妻們的艱辛與堅強。

郭書瑤也吐露感想：「每個人都有可能會懂掉一塊肉的感受，但不是每個人都能懂掉一顆心的痛，不管你經歷哪種痛，都請好好照顧自己，因為只有你能讓自己不再痛苦」，也表示知道要做到，真的不容易，但「好好吃飯、好好睡覺，好好跟自己相處，聽聽心裡的聲音，你一定會好的，真的！我們一起加油」，一番暖心打氣，惹哭眾網友。

(中時新聞網)