汐止1名國小女童因為父親反覆吸毒，從小靠著阿嬤拾荒與救助金維生，如今父親再度入獄，82歲的阿嬤也無力再獨自扶養她，她因此將被送入安置家庭；善心機構人員當時發現女童時，她崩潰哭著喊「阿嬤不要我了」，讓人員相當難過不捨地說「或許去安置家庭是她人生的轉淚點」、「祈求未來她的人生能一切順利」。

汐止慈善機構「汐止心汐止情」理事長劉威麟在臉書社團「汐止心汐止情」發文表示，他昨天接到一個82歲老奶奶的電話，他到對方家中發現家裡1位就讀國小的女孩正在哭，女孩看到他衝向他一把抱住，哭著說「阿嬤不要我了」，他詳細追問下才知道，女孩的父親因吸毒再度入監，阿嬤年老無體力負擔照顧，因此決定將女孩送至安置家庭。

汐止1名國小女童因為父親反覆吸毒，從小靠著阿嬤拾荒與救助金生活，如今父親再度入獄，82歲的阿嬤也無力再獨自扶養她，她因此將被送入安置家庭。（圖／翻攝自劉威麟臉書）

劉威麟說，女孩的父親是毒品慣犯，阿嬤靠拾荒維生，他1年前曾幫助女孩父親就業，當時以為家庭應該能穩定了，「沒想到再次得到她們家的訊息確是這個狀況」；他說女孩平時活潑可愛，還曾畫圖送他，「說真的我也不捨，但或許去安置家庭是她人生的轉淚點」；他離開前帶女孩去吃早餐，買她喜歡的東西，並答應一定會再去看她，「當下我的眼框已經紅了，只能祈求未來她的人生能一切順利。」

劉威麟沉痛表示「毒品真的不能碰，碰了很容易又染上，一個家庭就這樣毀了。」許多人看到文章後難過地表示，「願女孩有重新的開始，謝謝您」、「我們家的小孩都疼命命，看到別的小朋友那樣，心裡會莫名地感傷」、「雖然不捨，願能找到真正疼惜她的寄養家庭」、「阿嬤一定也很不捨」、「祝福小女孩」、「到安置家庭或許對孩子較好，因社工會幫忙照顧，安排到適合的寄家」。

(中時新聞網)