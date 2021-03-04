恒指低開354點 科技股受壓 10:522021/03/04 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 3日晚間美股三大指數向下，納指急跌2.7％跌破萬三點收市。港股3日急彈784點後，4日早低開逾三百點。 香港信報報導，恒生指數4日早低開354點，報29,525點，甫開曾挫逾四百點。國企指數低開180點，報11,485點。科指低開216點，跌幅為2.3％，報9,149點。 個股方面，騰訊跌逾2％。美團跌4.2％；快手及京東均跌逾3％。港交所跌2.3％。比亞迪股份跌逾半成。 台積電又狂殺 台股開盤暴跌近200點 萬六告急 《期貨》三大期指皆墨 3月台指期開低154點 (工商 ) #低開 #跌逾 #恒指 #美股 #納指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 類股輪動 港股ETF搶先機 04:102021/03/04 投資理財 台股基金七成淨值創高 逾38萬人賺錢 04:102021/03/04 投資理財 台股上周大失血 選股成關鍵 04:102021/03/04 投資理財 金銀銅齊揚 ETF跟賺 04:102021/03/04 證券．權證 《半導體》宏捷科前2月營收年增28.3％ 訂單滿到H2 09:432021/03/04 財經 美債殖利率上彈 台股早盤大跌逾百點 09:232021/03/04 財經 主題式投資夯 掌握關鍵趨勢 04:102021/03/04 投資理財 外資忽回頭 台股收復萬六 04:102021/03/04 財經要聞 匯率期貨趨勢專欄－美債殖利率上升 美元有撐 04:102021/03/04 證券．權證 報價再漲 12檔鋼鐵股漲聲響 04:102021/03/04 證券．權證 《晨間解盤》區間整理 低本益比＋高殖利率股成焦點(倫元投顧提供) 07:442021/03/04 財經 財經熱門新聞 老美開後門中芯晶片復活 聯電不是最慘？ 2家台廠跟著跌 - 財經 美半導體過度依賴台灣很慘？專家1句戳中老美要害 - 財經 美國通膨指數升破2.5％ 2008次貸危機以來新高 - 財經 外資爆砍 晶圓老二豬羊變色 專家曝散戶下一步 - 財經 找來蔣爸真能有EUV機台？ 中芯與ASML簽12億美元大單 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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