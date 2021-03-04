3日晚間美股三大指數向下，納指急跌2.7％跌破萬三點收市。港股3日急彈784點後，4日早低開逾三百點。

香港信報報導，恒生指數4日早低開354點，報29,525點，甫開曾挫逾四百點。國企指數低開180點，報11,485點。科指低開216點，跌幅為2.3％，報9,149點。

個股方面，騰訊跌逾2％。美團跌4.2％；快手及京東均跌逾3％。港交所跌2.3％。比亞迪股份跌逾半成。

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(工商 )

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