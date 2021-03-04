台積電去年全球獨家量產7奈米與5奈米製程技術，據研調機構IC Insights估計，台積電每片晶圓營收達1634美元，居同業之冠，比聯電高出1.42倍。

IC Insights指出，台積電、聯電、格芯（Globalfoundries）與中芯4家純晶圓代工廠中，2020年有3家廠商每片晶圓營收較2019年增加，僅格芯每片晶圓營收減少1%。

台積電2020年每片晶圓營收達1634美元，較2019年增加6.79%；中芯2020年每片晶圓營收增加約2.39%；聯電也增加約8.87%。

IC Insights表示，台積電2020年每片晶圓營收1634美元，較格芯的984美元高出約66%，也比中芯的684美元及聯電的675美元高出1倍以上水準。

IC Insights指出，台積電是去年全球唯一同時量產7奈米與5奈米製程的純晶圓代工廠，估計有16家年營收超過10億美元的IC設計廠排隊採用台積電的先進製程生產新產品，同步推升台積電每片晶圓營收攀高。

台積電持續積極推進製程技術，3奈米預計2022年下半年量產，因應5奈米、3奈米與先進封裝擴產及產能建置需求，台積電今年將擴大投資，資本支出金額將達250億至280億美元，創史上新高紀錄。（編輯：郭無患）1100304

(中央社)