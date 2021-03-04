華特迪士尼公司（Walt Disney Co ）周三宣布，今年在北美地區將至少關閉60家迪士尼商店，約佔其全球所有零售店的20%，該公司並將革新旗下的數位購物平台，未來將把零售業務重心轉向電子商務。

迪士尼發言人表示，這家媒體與娛樂公司也正在評估大幅減少歐洲零售店的計畫，但也表示日本和中國的零售據點將不受到影響。該公司目前在全球擁有約300家迪士尼商店。

迪士尼未披露關閉這些零售店將導致多少人失業。

消費者持續從實體門市轉向數位購物，包括沃爾瑪（Walmart Inc）與梅西百貨（Macy's Inc）等連鎖店企業都已關閉部分實體據點。新冠肺炎疫情減少人們外出機會，加速了這樣的趨勢變化。

去年11月，迪士尼在澳洲、紐西蘭與印度推出數位市集。

過去幾年，迪士尼已經擴展在美國Target與中東Alshaya Group等其他零售商門市內的據點，這些店中店與迪士尼樂園內的商店的運作維持不變。迪士尼授權的產品也將繼續透過第三方零售商銷售。

此外，迪士尼將在未來這一年徹底改造旗下的shopDisney行動應用程式與網站。迪士尼消費者產品、遊戲與出版部門總裁Stephanie Young表示：「現在我們計畫創造一種更靈活、更具互聯性的電子商務體驗，使消費者能輕鬆取得迪士尼所有系列中獨特與高品質的產品」。

(時報資訊)