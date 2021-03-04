因為疫苗推廣順利，以及美國景氣可望藉紓困方案出現反彈，故美元與公債殖利率雙雙走揚，日圓兌美元匯價4日一度觸及七個月新低。

儘管剛公布的美國2月人力市場數據並沒有帶來好消息，但市場看長不看短，紛紛押寶美國景氣可望就要出現反彈，並成為已開發國家中，表現最好的一個經濟體，故匯銀人士重押美元。

4日，美元兌日圓匯率走升，盤中一度出現107.06超低價位，這也是2020年7月以來最低的。

市場樂觀看待美國經濟成長好轉，也推動美元指數走高，一度上漲0.28％至91.062。

外匯專家表示，自2020年12月底開始，美元兌日圓都是強勢表態，匯價從102.68看回不回的，一路到現在107左右價位。不過，世界經濟若順利成長，美元還會有升值可能。

日圓貶，美元升。短期來看，市場聚光燈現在都打在美國聯準會(FED)主席，將在當地時間4日發表的言論上。看FED會不會改變目前低利的政策貨幣。

(時報資訊)