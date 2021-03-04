綠委陳亭妃今日召開記者會表示，國民黨高育仁家族的「21世紀基金會」，透過大陸農業部成立的「台灣農民創業園」，在馬政府期間，把台農17號金鑽鳳梨等多項品種引進大陸，導致技術、種苗外流。

陳亭妃指出，大陸以租稅、土地、融資優惠，吸引台灣農業技術及品種，根據陳亭妃提供的資料顯示，「台灣農民創業園」自2006年4月起開始於大陸各處成立，2006年共4處，2008年7處，2009年9處，2010年5處，而後又成立3處，至今共28處。

陳亭妃說，21世紀基金會在2011年與大陸福建省農業科學院簽約，聯合成立海峽現代農業院，把台灣百年的農業基礎，當作和對岸做生意的資本。

陳亭妃表示，基金會的董事兼執行長孫明賢，在1992年至1997年當過農委會主委，自2009年開始，孫明賢就擔任「台灣農民創業園」名譽顧問，更曾公開表示「台灣優良農業品種不應對中國設限」。

陳亭妃指出，孫明賢在擔任台農園名譽顧問期間，帶著當時是「21世紀基金會」農業中心主任的陳保基，多次赴中考察各園區。後來陳保基在2012至2016年擔任農委會主委，讓人質疑，陳保基跟大陸農業的密切往來關係，是否就是前總統馬英九安排陳保基當農委會主委的關鍵？

陳亭妃說，馬政府執政期間，包括蘭園管理技術、台農17號金鑽鳳梨、芒果、黑珍珠及香水蓮霧、火龍果、茶葉品種、臍橙、茂谷等諸多果樹品種，都從台灣引進大陸。

陳亭妃表示，「21世紀基金會」可能只是國民黨在大陸的水果買辦的一部分，若要討論是誰外流技術跟種苗到大陸，可以問問國民黨的高官。

(中時 )