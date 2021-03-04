知名網紅理科太太推出「太空人維他命」，號稱一瓶可以抵過12瓶的營養，不到1週的時間就募資超過3200萬元，引起各界討論。對此，營養師呂孟凡日前也發文分析產品的成分表示，宣傳文聽起來很厲害，好像吃這罐就可以維生，但其中某些維生素的含量真是低到很心酸。

營養師呂孟凡在臉書發文表示，近日網紅推出的太空人維他命，號稱1瓶抵12瓶，引起各界討論，太空人的食物聽起來好像很厲害，感覺把所有需要的營養都濃縮在裡面，「感覺不吃食物吃這罐就可以維持生命了！（誤）」

呂孟凡指出，維他命（Vitamin）的定義為人類生長及維持生命所「必須」，但無法由人體合成的有機化合物，因此看到這個產品的廣告標語，她立刻認為「這瓶維他命應該包含所有的維生素與礦物質，而且劑量超高！」，雖然礦物質與維他命不同，但許多市售的綜合維他命也都包含礦物質，但產品名稱多是綜合維他命。

呂孟凡也說，太空人維他命號稱參考「國民營養調查」設計配方，但仔細探究產品的成份，其中脂溶性維生素包括A、D、E、K四種，但此產品中卻沒有維生素A和K，但維生素A、K從食物中攝取就夠，因此能理解為何沒有；但現在很紅的維生素D，據國人膳食營養素參考攝取量（DRIs），建議50歲以下者每天攝取10微克、51歲以上每天15維克，但此產品中卻只有6微克。

呂孟凡提到，太空人維他命的水溶性維生素比較齊全，但仍不是全部都有，10種之中少了2種，分別是維生素C與膽素，而有添加的成分中，多數的劑量都還不到DRIs的100%，有些甚至還低於50%，「這麼低真的是有點心酸！」

呂孟凡表示，雖說維生素不是吃越多越好，很多營養從天然食物就可以攝取到，而多數的綜合維他命不需要設計到100%需求量她也能夠理解，「但你都宣稱吃1瓶抵12瓶了，劑量這麼低到底是？」而產品中唯二劑量有超過100%的是生物素跟維生素B12，其中還特別偏愛生物素，添加量是建議量的353%。

呂孟凡也說，DRIs列出的礦物質共8種，但產品中只有鐵、鋅和硒。最傻眼的是，根據最新版的國民營養調查中，國人攝取最差的礦物質為鈣，但產品中卻沒有，讓她忍不住質疑這真的是有參考國民營養調查設計的嗎？因為國人攝取鈣的狀況很差，7歲以上男性族群平均鈣質攝取量僅達DRIs的38－58%；7歲以上女性亦只有30－53%。

呂孟凡透露，維持生命所必須的應只有維生素和礦物質，剩下添加的成分，像是葉黃素與SOD等，「雖然看起來很厲害，但老實說不吃也不會死。」

呂孟凡也強調，此文對事不對人，粉專一直都強調均衡飲食、吃天然食物，而該產品的頁面也有寫到「其實不吃這罐，也是沒關係」。她個人覺得只要均衡飲食，不吃的確沒有關係，且不是說產品不好，她絕對能理解設計保健食品的困難，她只是單純覺得宣傳文宣實在太浮誇了。

(中時新聞網)