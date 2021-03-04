警察知法犯法！淡水警分局水碓派出所27歲李姓員警不滿前女友劈腿，2月時私下用公務系統，查詢前女友現任男友車籍資料與友人到住處砸車，淡水警分局案發當天調整李姓警員服務地區，並加重記過二次查辦，本月2日查證屬實，依違反個資法、妨害秘密及電腦使用罪嫌函送士林地檢署。

據了解，涉案李姓警員警專32期畢業，與同事互動良好。2015年警專畢業後，分發到淡水警分局三芝派出所服務，2018年轉調淡水警分局水碓派出所，2018年10月支援淡水警分局偵查隊，去年2020年1月因偵查佐考試未過，在水碓派出所服務至今。

投訴人表示，李警員的前女友一年多前劈腿導致雙方分手，李警員從此以後變得很憂鬱，對前女友及其現任男友的怨念逐漸加深，2月中旬李警員在未經所長同意核定下，利用「車牌辨識系統」掃描前女友現任男友車牌號碼，違法取得車籍資料。

淡水警分局督察組表示，2月25日凌晨1時許，李警員喝得酩酊大醉，到達淡水區新市五路三段其友人住處，該社區與前女友的現任男友為同個社區，與友閒聊後憶起過往，瞬間怒火攻心，李警員於是和友人分穿拋棄式雨衣，手持鐵槌，避開監視鏡頭到社區地下室，狠砸前女友的現任男友座車洩憤，造成車輛擋風玻璃、右後車窗及右方後照鏡毀損。

當日凌晨3時許，被害人取車時驚見愛車被砸，緊急報案處理，派出所警員調閱社區監視器畫面，赫見是「自己人」警察所為，趕緊向上通報。

淡水警分局表示，長官知悉有警員知法犯法大為震怒，針對李員行為脫序行為，當天上午立即將他調整服務地區，並予以加重記過二次，列為加強督導考核對象；此外，對於李警員不當使用警用系統查詢資料，涉及違反個資法、妨害秘密及電腦使用罪部分，2日調查確認後已依法送辦。

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(中時 )