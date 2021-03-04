台鐵東線實名制列車。（台鐵局提供）

今年清明節連假台、高鐵車票，今日零時起開放訂票。根據台鐵局統計，截至上午9時止，總計完成15萬1879筆、23萬8012張訂票，長途尖峰熱門班次車票售光；高鐵開放訂位後，20分鐘內即完成近18萬8千張訂位，截至上午8時共完成23萬2千餘張訂位。

台鐵局提醒完成訂票的旅客，務必於2日內取票，逾期未取之車票，將於3月6日上午9時重新釋出供民眾訂票。另4月1、2、4、5日東線6班實名制列車，將於3月5日零時起開放3月1日前設籍花東的居民與身分證第1碼為U或V及其配偶與直系血親1親等國民訂票。

清明連假疏運期為4月1日至4月6日，台鐵局指出，截至4日上午9時車票預訂概況，東部幹線台北往台東方向，4月1日10時後至4月2日18時前，長途自強號座位已售完；台東、花蓮往台北方向，4月5日7時以後長途自強號座位已售完。

西部幹線台北往高雄方向，4月1日19時至4月2日10時，長途自強號座位已售完；高雄往台北方向，4月5日10時至17時長途自強號座位已售完。

南迴線高雄往返台東，長途各車次自強號尚有座位。其餘日期、時段東、西幹線及南迴線各車次仍有座位。加開北花優惠復興號，4月2日台北往花蓮5684次座位已售完，其餘各日期及車次尚有餘票。

(中時 )